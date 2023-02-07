Bitcoin (BTC), 2023 yılının başından bu yana yaptığı güçlü çıkışla manşetlere konu olurken orası son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Bitcoin (BTC), 2023 yılının başından bu yana yaptığı güçlü çıkışla manşetlere konu oluyor. Son fiyat rallisiyle birlikte Bitcoin, özellikle Şubat ayında günlük ortalama blok boyutunda da artış gördü. Madencilik şirketi Riot Platforms’un Araştırma Başkan Yardımcısı Pierre Rochard, yüksek miktarda ordinal yazıtının dahil edilmesiyle Bitcoin’in blok büyüklüğünün yüzde 50’sini tüketmesinden dolayı Bitcoin’in blok alanı kullanımının yüzde 100’e ulaştığını açıkladı.

Bitcoin Blockchain’inin Aktivitesi Talepteki Artışla Yükseliyor

OKLink’in verilerine göre, Bitcoin’in ortalama blok büyüklüğü Pazartesi günü son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarak 2 milyonun üzerine ulaştı. Dahası, bu durum Bitcoin blok kullanımının yüzde 100’e ulaşmasını sağladı.

Madencilik şirketi Riot Platforms’un Araştırma Başkan Yardımcısı Pierre Richard, 7 Şubat’ta attığı bir tweet’te ordinal yazıtlarının Bitcoin blok boyutunun yüzde 50’sini tüketerek ortalama işlem ücreti oranının düşmesine neden olduğunu açıkladı. Ordinal yazıtlar, insanların JPEG’ler gibi verileri bireysel Satoshi’lerle ilişkilendirmesine imkan tanıyan Bitcoin’e özgü bir NFT türüdür.

1 Şubat 2023’te Luxor Mining, Udi Wertheimer tarafından ordinal yazıtları kullanılarak NFT basması nedeniyle Bitcoin ağında şimdiye kadar kaydedilen en büyük blok (774.628 numaralı blok) yaklaşık 3.96 MB’ı gördü.

On-chain (zincir üstü) veri platformu Glassnode, Taproot ile ilişkili harcanan çıktıların, Bitcoin’de ordinal yazıtlara artan ilgi nedeniyle önemli ölçüde arttığını bildirdi. Harcanan tüm çıktıların yüzde 2,8’inden fazlası, Ocak ortasındaki yüzde 1’lik orana kıyasla Şubat ayının ilk haftasında Taproot’u kullandı. Glassnode, Bitcoin Taproot‘unun aktivitesindeki artışın Taproot’un benimsenme metriğini yüzde 7,47’ye ve Taproot kullanımı metriğini ise yüzde 2,84’e yükselttiğini açıkladı.

Bitcoin Fiyatı Daha Güçlü Bir Ralli Yapabilir!

Bitcoin fiyatı, yükseliş haberlerinin etkisiyle yılın başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı. BTC fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 arttı ve fiyat şu anda 22 bin 954 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 22 bin 692 dolar ve 23 bin 119 dolar. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte yüzde 15 yükselerek yatırımcı ilgisinde hafif bir artışa işaret ediyor.

Kripto para yatırımcıları, önümüzdeki haftalarda yapacakları ticaret hamlelerini planlamak için Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün TSİ 20.40’da yapacağı konuşmasını beklemeye geçmiş durumda.