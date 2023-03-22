Deneyimli analist Peter Brandt, Bitcoin'in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH'lar) ulaşmasının çok fazla vakit almayacağını söyleyerek BTC'de yeni ATH'lar için tarih verdi.

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Kripto para dünyasının yakından takip ettiği deneyimli analist Peter Brandt, Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH’lar) ulaşmasının çok fazla vakit almayacağını söyleyerek BTC’de yeni ATH’lar için tarih verdi.

“Bitcoin, 50 Bin Doları Göremez” Diyen Analiste Karşı Çıktı

Bitcoin’in 2017’deki çöküşünü öncesinden haber vermesiyle kripto para dünyasında ün kazanan Brandt, anonim kripto para analisti Cheds’in Bitcoin’in 90 gün içinde 50 bin dolara ulaşmasının mümkün olmadığı yönündeki öngörüsüne karşı çıktı.

Cheds, son BTC analizinde “Merak ediyorsanız diye söylüyorum: BTC‘nin önümüzdeki 90 gün içinde bırakın 1 milyon doları, 50 bin dolara yaklaşması bile pek mümkün değil.” açıklamasında bulunmuştu. Brandt, Cheds’in Tweet’ine yanıt vererek eleştirisini dile getirdi.

Yeni ATH’lar İçin Tarih Verdi

Deneyimli analist, Bitcoin’in 12 ay içinde yeni ATH’lara ulaşmasını beklediğini belirterek “Tüm tahminler sadece birer öngörüdür. Benim tahminim Bitcoin’in yeni ATH’lerden sadece 12 ay uzakta olduğu yönünde.” dedi.

Bitcoin’in geçmiş fiyat performansına dikkat çeken Brandt, öngörüsünün önceki piyasa döngülerinin süresiyle uyumlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Gerçeklerden yoksun fikirlere sahip olmak tehlikeli. Nisan-Haziran 2024’teki yeni ATH’ler geçmiş döngülerle çok uyumlu olur. Kripto para dünyasındaki dezenformasyon miktarı benim için son derece şaşırtıcı.

Brandt, tahminini gelecek yıl yaşanacak olan Bitcoin için blok ödülünü yüzde 50 oranında düşürecek olan yarılanma etkinliğine (halving) dayandırmadığını ekleyerek “Yarılanma çok abartılıyor. Abartılacak bir olay değil.” notunu düştü. Analistin paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında en büyük kripto para için bir sonraki ATH’ların 100 bin doların üzerinde, hatta 200 bin doları aşabilecek noktalarda olabileceği görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verileri, 544 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 1,5’e yakın yükseldiğini ve 28 bin 152 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.