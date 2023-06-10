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Bitcoin İçin Yüzde 3500’lük Öngörü! Ünlü İsim Bir Kez Daha Şaşırttı!

Özet

  • ARK Invest CEO'su Cathie Wood, Bitcoin için 1 milyon dolarlık hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi.
  • Sektörün ünlü ismi, küresel ekonomik belirsizliklerin Bitcoin'e olan güveni artırdığını belirtti.
  • Wood, en büyük kripto paranın enflasyona karşı bir koruma olduğunu ve deflasyonist bir ortamda da başarılı olacağına inanıyor.
10:39
10 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün en önemli isimleri arasında yer alan, yüksek miktarda Bitcoin (BTC) tuttuğu bilinen ARK Invest CEO’su Cathie Wood, en büyük kripto paranın yedi haneli rakamlara ulaşacağı yönündeki tahminini yineledi.

1 Milyon Dolarlık Hedefi Hala Geçerli

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, Bloomberg’e verdiği röportajda Bitcoin için öngördüğü 1 milyon dolar hedefinin geleceğinden emin olduğunu söyledi. Wood’a göre piyasalar üzerinde hüküm süren küresel ekonomik ortam, en büyük kripto paraya olan güveni artırıyor:

Küresel ekonomilerde belirsizlik ve volatilite ne kadar fazlaysa, Bitcoin’e olan günve de o kadar artıyor. Bunun nedenlerinden biri de enflasyonist bir korku yaşamış olmamız. Bunun büyük ölçüde arz zinciri kaynaklı olduğunu ve Bitcoin’in enflasyona karşı bir koruma olduğunun düşünüyor olması.

Wood, deflasyonist bir makroekonomik ortamın yaklaşmakta olduğunu ve Bitcoin‘in enflasyona karşı bir tampon görevi görmenin ötesinde başka bir kullanım amacı daha olacağını belirterek “Biz de artık daha büyük riskin enflasyon değil deflasyon olduğuna inanıyoruz. Peki Bitcoin bu durumda neden başarılı olacak? İyi olacak çünkü geleneksel finans sistemindeki karşı taraf riskine karşı bir panzehir olacak. Bitcoin Blockchain’inde her şey şeffaf ve hatta sözde anonim. Ancak tüm işlemleri, tüm işlemleri görebiliyoruz ve bu nedenle Blockchain dünyasında karşı taraf riskinin ne kadar az olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz.” sözleriyle açıkladı.

Wood’un öngörüsünün gerçekleşerek Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşabilmesi için güncel fiyatlarla yüzde 3 bin 500’ün üzerinde yükselmesi gerekiyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hafta başında dev kripto para borsaları Binance ve Coinbase‘e ayrı ayrı dava açmasının etkileri hissedilmeye devam ediyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 25 bin 613 dolardan işlem görürken altcoin piyasasındaki düşüşlerin çok daha sert olduğu görülüyor.

SEC’in borsalara açtığı davada başta Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) gibi birçok altcoin‘i menkul kıymet olarak sınıflandırması özellikle bu altcoin’lerde sert düşüşe neden oldu. ADA, MATIC ve SOL son 24 saatte sırasıyla yüzde 23,73, yüzde 24,79 ve yüzde 23,51 düşmüş durumda. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise yüzde 5’in üzerinde düşüşle bin 738 dolardan el değiştiriyor.

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