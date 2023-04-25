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Bitcoin İçin Yeni Tehlike! Böylesi Daha Önce Görülmemişti!

Bitcoin (BTC) fiyatı geçen hafta üç gün üst üste düşmüş olsa da yıllardır hareketliliğin olmadığı büyük miktarlarda BTC'nin bulunduğu cüzdan adreslerinin bir bir uyanarak yeniden aktif hale geldikleri görülüyor.
08:25
25 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı geçen hafta üç gün üst üste düşmesinin ardından yatay hareket etmeye başlamış olsa da yıllardır hareketliliğin olmadığı büyük miktarlarda BTC’nin bulunduğu cüzdan adreslerinin bir bir uyanarak yeniden aktif hale geldiği görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor olabilir, gelin daha yakından bakalım.

Yıllardır Hareketsiz Duran Bitcoin Cüzdan Adresleri Bir Bir Uyanıyor

Son bir hafta içinde en az üç Bitcoin cüzdan adresi, yıllar sonra yeniden aktif hale gelerek başka bir deyişle uyanarak büyük işlemler gerçekleştirdikleri görüldü. Bunlardan ilki 9.3 yıllık uzun bir sessizliğin ardından tekrar aktif hale gelen bir Bitcoin cüzdan adresi oldu. Söz konusu cüzdan adresi 6 bin 71 BTC’den oluşan para transferi gerçekleştirdi. Benzer şekilde, diğer iki Bitcoin cüzdan adresi de BTC fiyatının istikrarlı şekilde düşmesinin ardından yatay harekete başlamış olmasına sürmesine rağmen ayrı ayrı şekilde biner BTC’den oluşan para transferi gerçekleştirdiler.

Yıllar sonra uyanan Bitcoin cüzdan adreslerine dönük son gelişme ise için de bin BTC bulunan bir cüzdan adresinin 12 yılın ardından yeniden aktif hale gelmesi oldu.

Genel olarak bu eğilim, en büyük kripto paranın yılın başından bu yana değerini arttırmasıyla ilişkilendirilir. Ancak bu, büyük cüzdan adreslerinin önümüzdeki günlerde bir ayı koşusunu bekleyerek mevcut fiyatlardan çok daha büyük bir düşüş olacağı beklentisiyle nakite geçmeye çalıştıkları olarak da yorumlanabilir. Bununla birlikte, Bitcoin fiyatı hala son 12 ayın en yüksek seviyesinde bu bir ayı koşusunun yaşanması ihtimalinin bir boğa koşusu yaşanması ihtimalinden çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Harcanan Çıktı Kar Oranı Metriğine Göre Yatırımcı Güveni Yüksek

Öte yandan uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları için Harcanan Çıktı Kar Oranı (SOPR), fiyat yükselişine olan yatırımcı güveninin yüksek olduğunu gösteriyor. On-chain (zincir üstü) veriler veriler, 5 aydan beri elinde BTC tutan yatırımcıların şu anda gerçekleşmiş kayıplar içinde olduğunu ancak bunu bir toparlanma döneminin takip ettiğini gösteriyor.

Genel olarak bu durum, kısa vadedeki volatiliteler olabileceği ihtimaline rağmen uzun vade için iyiye işarettir.

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