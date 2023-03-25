Almanya'da 5.3 milyondan fazla menkul kıymet yatırım hesabını yöneten Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank), kendisine bağlı bin 200'den fazla bankanın bireysel müşterilerine Bitcoin (BTC) ticareti sunmasını sağlayacak platformunun lansmanını yaptı.

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Almanya’da 5.3 milyondan fazla menkul kıymet yatırım hesabını yöneten Deutsche WertpapierService Bank AG (Dwpbank), kendisine bağlı bin 200’den fazla bankanın bireysel müşterilerine Bitcoin (BTC) ticareti sunmasını sağlayacak platform olan wpNex’in lansmanını yaptı.

wpNex Lansmanı Sonrası MLP Banking AG ve DZ Bank Hızla Harekete Geçti

22 Mart’ta yapılan basın açıklamasında, müşterilere WpNex platformu aracılığıyla kripto para ticareti yapma imkanı sunulabileceği ve bu seçeneğin çevrimiçi bankacılık deneyimine kolay ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebildiği belirtildi. Müşteriler, kripto paralarını geleneksel menkul kıymet varlıklarının yanında görebilecek ve herhangi bir ön fonlama yapmaları gerekmeyecek.

Finansal planlama konusunda danışmanlık hizmeti sunan MLP Banking AG, müşterilerine kripto para ticareti sunan ilk finans kurumu olma fırsatından yararlandı. MLP Banking’in Hesap ve Menkul Kıymet Mutabakatı Başkanı Paul Utzat, hizmetin bu yılın ikinci yarısında tüm bireysel müşterilere sunulacağını açıkladı. DZ Bank, ayrıca yıl sonuna kadar müşterilerine bir Bitcoin opsiyonu sunmayı planlıyor ki bu, Almanya’da Bitcoin’in benimsenmesi konusunda oldukça büyük bir adım olarak görülebilir. Zira finans kurumu, ülkedeki yaklaşık 8 bin 500 şubesi ve yönetimi altındaki varlık büyüklüğüyle Almanya’nın en büyük ikinci bankası.

Kripto Para Dünyası İçin Önemli Bir Gelişme

USDC stablecoin’inin ihraççısı Circle‘ın AB Strateji ve Politika Direktörü Patrick Hansen, 24 Mart’ta attığı bir tweet’te wpNex’in Bitcoin’in benimsenmesi konusunda harika bir haber olduğunu belirtti.

Hansen, “Dwpbank, wpNex platformu ile Almanya’nın kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olması için zemin hazırlıyor. Şirket ayrıca yakın gelecekte token’ize edilmiş menkul kıymetler gibi diğer dijital varlıkların da ekleneceğini açıkladı.” sözleriyle heyecanını açıkladı.

Uzmanlar, kripto para ticareti ve yatırımına kolay erişim için artan talebi karşılamak üzere Dwpbank’ın bu hamlesinin diğer Alman bankaları ve finans kurumları üzerinde baskıya neden olabileceği üzerinde duruyor.