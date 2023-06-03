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Bitcoin (BTC) fiyatı, yukarı yöndeki son hareketiyle 27 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak kripto para piyasasının hareketlenmesine neden oldu. Bu yükseliş, kısa vadede BTC’nin potansiyel yönü hakkında iyimserlik ve spekülasyonlara yol açtı. Bitcoin 27 bin dolar gibi görece kritik önemdeki seviyeyi geçmesinin ardından piyasa katılımcıları mevcut boğa momentumunun gücünü değerlendirmek için fiyat hareketini ve önemli seviyeleri yakından takip etmeye başladılar.

ABD İşsizlik Oranının Artması Bitcoin’i Yükseltti

Mayıs ayında ABD’de işsizlik oranı, yüzde 3,5’lik tahminlerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 3,7 olarak geldi. Değişmeyen işgücüne katılım oranına rağmen, bu rakam, 2022’nin Ekim ayından bu yana görülen en yüksek işsizlik oranını gösteriyor.

Ay boyunca hem kamuda hem de özel sektörde 339 bin istihdam artışı ile istihdama dair olumlu sinyaller görüldü. Ayrıca, enflasyonun önemli bir göstergesi olan ortalama saatlik kazançlar ay boyunca yüzde 0,3 oranında arttı. Yıllık bazda saatlik kazançlar, tahmin edilen seviyenin yüzde 0,1 altında kalarak yüzde 4,3 oranında arttı. Bununla birlikte, ABD’de ortalama çalışma saati 0,1 saat düşüşle 34,3 saate geriledi.

Tüm bu rakamlar, ABD işgücü piyasasının mevcut durumunu yansıtarak ekonomik manzaraya dair bir fikir sunuyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin, başlangıçta 27 bin 200 dolar seviyesinde boğa ivmesi gösterdi, ancak güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından bir düzeltme yaşandı ve fiyat 27 bin doların altına düştü. Ardından hızla toparlanan BTC şu anda işlem gördüğü 27 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Saatlik zaman dilimindeki 50 günlük üssel hareketli ortalama, direnç olarak hareket ederek Bitcoin fiyatını aşağı yönde baskılıyor. Şu an için 26 bin 600 dolar civarında önemli bir destek bulunuyor ve fiyatın bu seviyenin altına düşülmesi daha fazla aşağı yönde momentumun oluşmasına yol açabilir.

Daha yüksek zaman dilimlerinde, Bitcoin genellikle bir kırılmadan önce düşen üçgen formasyonu oluşturuyor gibi görünüyor. Bu formasyon, 26 bin 600 dolar seviyesindeki ikili dip desteğiyle birleştiğinde, 27 bin dolar ila 27 bin 500 dolar arasında bir direnç oluşturuyor. Potansiyel fiyat hedefleri açısından, fiyatın 26 bin 600 doların altına düşülmesi 26 bin dolara kapı açabilir.

Bitcoin‘in 27 bin 275 doların üzerine çıkmayı başarması halinde bir sonraki hedef 27 bin 500 dolar civarında ve hatta 27 bin 800 dolar civarında daha yüksek bir seviye olabilir.

Özetle tatırımcılar, 27 bin 250 dolar seviyesini yakından takip etmeli ve 26 bin 600 dolara kadar olan bölgede pozisyon almayı düşünebilirler.