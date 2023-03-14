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Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki son yükseliş kimisini ikna etmiş değil. CNBC’nin Mad Money programının sunucusu ve ekonomist Jim Cramer, Bitcoin ve altcoin’lerdeki son ralliye şüpheci yaklaştığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Son Yükselişi İkna Edici Bulmuyorum”

En büyük kripto para Bitcoin, değerinde büyük bir yükseliş kaydetti. Bu durum ABD’de yaşanan bankacılık krizinin ardından bir kez daha BTC‘nin güvenli liman olma potansiyelinin öne çıktığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Geçmişte kripto para piyasasını defalarca hedef göstererek eleştiren CNBC’nin Mad Money programının sunucusu ve ekonomist Jim Cramer, kripto paralardaki son yükselişi ikna edici bulmadığını belirtti.

Cramer, popüler programının son bölümünde Bitcoin’in son rallisi hakkındaki şüphelerini dile getirdi. Bu rallinin en büyük kripto para için iyi olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna “Hayır” yanıtını veren Cramer, kripto para piyasasında düşüş bekliyor olmasına ilişkin “Bankalarda tutulamayacaklarını iddia edebilirim” dedi ve Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısının düzenlenmesini ve kontrol edilmesini zorlaştırdığını öne sürdü.

Bitcoin’i “garip bir hayvan” olarak nitelendiren Cramer, büyük kurumların ve varlıklı yatırımcıların kripto para piyasasını manipüle edebileceğine dair popüler inanca bir gönderme yaparak Cindy Bank tarafından manipüle edildiğine inandığını belirtti. Ayrıca izleyicilerini “Lütfen hala manipüle edilmediği varsayımında bulunmayın” sözleriyle uyardı.

Son olarak Cramer, bu ralli sırasında Bitcoin’e yatırım yapmış olabilecek yatırımcılara seslenerek “Ben olsam tüm BTC’lerimi bu ralli sırasında satardım. İnanın bana Bitcoin’e bir kez bile inanmadım burada da inanmış değilim. Hayır şimdi değil.” dedi.

Bitcoin Fiyatındaki Yükseliş

Bitcoin fiyatı, 10 Mart’ta düşerek ulaştığı dip seviyeden bu yana yüzde 20 değer kazanarak 25 bin dolara kadar dayandı. Bu ani ve beklenmedik yükseliş ABD’li yetkililerin başarısız Silicon Valley Bank ve Signature Bank’daki mevduatların korunacağına dair güvence vermesinin ardından geldi. Bu durum BTC ile birlikte altcoin’lerde ralliye neden oldu.

Bununla birlikte piyasa uzmanları ABD’deki bankaların iflas etmesinin ardından Fed’in faiz artırımında sert şekilde frene basabileceği üzerinde dururken, bazı uzmanlar Fed’in artık faiz artırımı yapmayacağını, 22 Mart’taki FOMC toplantısından bir faiz artışı kararı çıkmayacağını dillendiriyor.