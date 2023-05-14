Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dünyaca Ünlü Gezgin Bitcoin İçin Son Noktayı Koydu: Bitcoin İçin Misyonumu Sürdüreceğim!

Dünyaca Ünlü Gezgin Bitcoin İçin Son Noktayı Koydu: Bitcoin İçin Misyonumu Sürdüreceğim!

Özet

  • Dünyaca ünlü gezgin stablecoin'lere dikkat çekti.
  • Boğa piyasasında her şeyin çok kolay olduğundan bahsetti.
  • Gezgin, misyonunu sürdüreceğini belirtti.
21:13
14 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) popülaritesini artırmaya devam ederken, yatırım ve ödeme şekli de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmak üzere benimseniyor.

Bitcoin Yayılmaya Devam Ediyor

Kripto para biriminin savunucuları, yaygın olarak kabul görmesi için Bitcoin’in, bireyler ve kuruluşlar varlığı kullanmanın yeni yollarını oluşturdukça daha fazla kullanım alanı bulmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor.

Bitcoin’in kullanımına ilişkin etkileyici bir örnek, sadece Bitcoin kullanarak dünyayı görmek için bir yolculuğa çıkan gezgin Paco de la India’dan geliyor. Kripto e-ticaret platformu Bitrefill ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Paco, küresel Bitcoin benimsemesinin gerçeklerini, unutulmaz deneyimlerini ve kripto para biriminin yaygın kabulü için önündeki yolu tartıştı.

Paco’nun dünya çapındaki seyahatinin topluluk kitle fonlaması ile mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor. Röportaj sırasında Paco Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika’da 40 ülkeye seyahat etmişti. İşte seyahatlerinden elde ettiği önemli bilgiler.

Bitcoin’in Benimsenmesi ve Volatilite

Paco’nun deneyimleri, ziyaret ettiği ülkelerde Bitcoin’in benimsenmesinin önündeki zorlukların altını çizdi. Oldukça kasvetli bir tablo çizen Paco, piyasanın doğasında var olan oynaklığın insanları Bitcoin’e güvenme konusunda tereddütlü hale getirdiğini belirtti.

Bunun yerine, USDT gibi stablecoin’lerin, Bitcoin’lerini günlük işlemlerde kullanmak yerine HODL yapmayı tercih eden yerel halk arasında daha popüler olduğunu gözlemledi. Bu durumda, Bitcoin’i belirli alanlarda harcamak onun için zorlaştı.

Gördüğüm kadarıyla Bitcoin pek çok insana bu istikrarı sağlamadı. USDT adı verilen stablecoin’in benimsenmesi daha fazla; insanlar Bitcoin kullanmaktansa USDT kullanmaktan daha mutlu. Onlar daha çok HODLers ile ilgili.

Genel olarak, benimsemenin kademeli olarak gerçekleştiğini, ancak hızlandırılmış çabalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Boğa Piyasasının Cömertliği

Paco’ya göre, boğa piyasası sırasında insanlar genellikle cömert davranıyor ve bu da bağış almasını kolaylaştırıyor. Ancak, ayı piyasası sırasında işler daha zor hale geldi ve bu da katkıların azalmasına neden oldu. Gezgin, yolculuğuna Bitcoin yaklaşık 50.000 dolardan işlem görürken başladı ve neredeyse 69.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Boğa piyasası insanları gerçekten cömert. Ben başladığımda Bitcoin fiyatı neredeyse 50.000 dolardı ve 65.000 dolara kadar çıktı. İşler yolunda gidiyordu; herkes çok mutluydu, hayat iyi gidiyordu ama yavaş yavaş ve kademeli olarak düşüş başladı. Şirket geri çekilmeye başladı, insanlar işten çıkmaya başladı. Ben o kadar özgürce gidemiyordum, bu yüzden beni evlerinde ağırlayacak insanlar arıyordum ve bu da bana yerel halkın ne olduğu hakkında bir fikir verdi.

Düzenleyici Etki

İlginç bir şekilde, yolculuğunun bazı sponsorlarını etkileyen düzenleyici belirsizlik nedeniyle kesintiye uğradığını belirtti. Özellikle, eşler arası ticaret platformu Paxful’un kapatılmasının kendisini etkilediğine dikkat çekti. Paxful hizmetlerinin o zamandan beri geri döndüğünü belirtmek gerekiyor.

İleriye dönük olarak Paco, yeni Bitcoin topluluklarının kurulmasına yardımcı olurken misyonunu sürdürmeyi planladığını belirtti. İnsanları eğitmenin, özellikle günlük işlemlerde kriptoyu kullanma konusunda Bitcoin’in benimsenmesini ilerletmenin özü olduğuna dikkat çekti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!
Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023