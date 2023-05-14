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Bitcoin (BTC) popülaritesini artırmaya devam ederken, yatırım ve ödeme şekli de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmak üzere benimseniyor.

Bitcoin Yayılmaya Devam Ediyor

Kripto para biriminin savunucuları, yaygın olarak kabul görmesi için Bitcoin’in, bireyler ve kuruluşlar varlığı kullanmanın yeni yollarını oluşturdukça daha fazla kullanım alanı bulmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor.

Bitcoin’in kullanımına ilişkin etkileyici bir örnek, sadece Bitcoin kullanarak dünyayı görmek için bir yolculuğa çıkan gezgin Paco de la India’dan geliyor. Kripto e-ticaret platformu Bitrefill ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Paco, küresel Bitcoin benimsemesinin gerçeklerini, unutulmaz deneyimlerini ve kripto para biriminin yaygın kabulü için önündeki yolu tartıştı.

Paco’nun dünya çapındaki seyahatinin topluluk kitle fonlaması ile mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor. Röportaj sırasında Paco Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika’da 40 ülkeye seyahat etmişti. İşte seyahatlerinden elde ettiği önemli bilgiler.

Bitcoin’in Benimsenmesi ve Volatilite

Paco’nun deneyimleri, ziyaret ettiği ülkelerde Bitcoin’in benimsenmesinin önündeki zorlukların altını çizdi. Oldukça kasvetli bir tablo çizen Paco, piyasanın doğasında var olan oynaklığın insanları Bitcoin’e güvenme konusunda tereddütlü hale getirdiğini belirtti.

Bunun yerine, USDT gibi stablecoin’lerin, Bitcoin’lerini günlük işlemlerde kullanmak yerine HODL yapmayı tercih eden yerel halk arasında daha popüler olduğunu gözlemledi. Bu durumda, Bitcoin’i belirli alanlarda harcamak onun için zorlaştı.

Gördüğüm kadarıyla Bitcoin pek çok insana bu istikrarı sağlamadı. USDT adı verilen stablecoin’in benimsenmesi daha fazla; insanlar Bitcoin kullanmaktansa USDT kullanmaktan daha mutlu. Onlar daha çok HODLers ile ilgili.

Genel olarak, benimsemenin kademeli olarak gerçekleştiğini, ancak hızlandırılmış çabalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Boğa Piyasasının Cömertliği

Paco’ya göre, boğa piyasası sırasında insanlar genellikle cömert davranıyor ve bu da bağış almasını kolaylaştırıyor. Ancak, ayı piyasası sırasında işler daha zor hale geldi ve bu da katkıların azalmasına neden oldu. Gezgin, yolculuğuna Bitcoin yaklaşık 50.000 dolardan işlem görürken başladı ve neredeyse 69.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Boğa piyasası insanları gerçekten cömert. Ben başladığımda Bitcoin fiyatı neredeyse 50.000 dolardı ve 65.000 dolara kadar çıktı. İşler yolunda gidiyordu; herkes çok mutluydu, hayat iyi gidiyordu ama yavaş yavaş ve kademeli olarak düşüş başladı. Şirket geri çekilmeye başladı, insanlar işten çıkmaya başladı. Ben o kadar özgürce gidemiyordum, bu yüzden beni evlerinde ağırlayacak insanlar arıyordum ve bu da bana yerel halkın ne olduğu hakkında bir fikir verdi.

Düzenleyici Etki

İlginç bir şekilde, yolculuğunun bazı sponsorlarını etkileyen düzenleyici belirsizlik nedeniyle kesintiye uğradığını belirtti. Özellikle, eşler arası ticaret platformu Paxful’un kapatılmasının kendisini etkilediğine dikkat çekti. Paxful hizmetlerinin o zamandan beri geri döndüğünü belirtmek gerekiyor.

İleriye dönük olarak Paco, yeni Bitcoin topluluklarının kurulmasına yardımcı olurken misyonunu sürdürmeyi planladığını belirtti. İnsanları eğitmenin, özellikle günlük işlemlerde kriptoyu kullanma konusunda Bitcoin’in benimsenmesini ilerletmenin özü olduğuna dikkat çekti.