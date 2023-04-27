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Lider kripto para birimi Bitcoin dün akşam saatlerinde ciddi bir düşüş ve ardından yükseliş yaşadı. Bitcoin öncelikle 30.000 doların üzerine kadar yükseldi, ardından 27.200 dolar seviyelerine iğne attı ve 29.400 doların üzerini gördü. Bitcoin’de yaşanan bu volatil hamleler hem long hem short pozisyonlarda gözle görülür tasfiyelere neden oldu. Peki, bu volatil hareketlerin arkasında belli bir etken var mı?

Bunun yanında Coinbase’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan çekişmesi devam ediyor. Coinbase olayında son durum ne, bizi neler bekliyor?

Bu soruların yanıtlarını videomuzda sizler için yanıtladık.