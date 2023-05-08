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Bitcoin ağı benzeri görülmemiş bir tıkanıklıkla karşı karşıya kalırken hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bir kez daha BTC çekme işlemlerini durdurmak zorunda kaldı. Son 24 saatte ikinci kez BTC çekme işlemlerini durduran ve yeniden başlatan Binance’den Lightnin Network (LN) açıklaması geldi.

Binance, Bitcoin Lightning Network’ü Entegre Edecek

Binance, Bitcoin ağındaki onaylanmamış işlem sayısının rekor seviyeye ulaşmasından dolayı 7 Mayıs’ta saat 18.16’da BTC çekme işlemlerini kısa süreliğine askıya almak zorunda kalmış ve ardından işlemleri yeniden başlatmıştı. Kripto para borsası, BTC çekme işlemlerini askıya almasının ve yeniden başlatmasının üzerinden 12 saat geçmeden, bugün saat 06.08’de ikinci kez BTC çekme işlemlerini askıya alınmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından BTC çekme işlemleri yeniden başlatıldı.

Üst üste ikinci kez yaşanan BTC çekme sorunu üzerine açıklama yapan Binance, “Gelecekte sorunun tekrar yaşanmasını önlemek için işlem ücretlerinde ayarlama yaptı. Zincir üstündeki aktiviteyi izlemeye ve gerekirse buna göre ayarlama yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Kripto para borsası bu açıklamadan kısa bir süre sonra yaptığı ikini açıklamda “Ekibimiz ayrıca bu tür durumlarda yardımcı olacak Bitcoin’in Lightning Network‘ünde para çekme işlemlerini etkinleştirmek için çalışıyor.” dedi.

Basitçe söylemek gerekirse, Bitcoin Lightning Network‘ün ardındaki fikir, hızlı arama listesine benziyor. Yani tek bir işlemi tamamlamak için ağdaki tüm işlemleri kaydetmeye gerek yok. Lightning Network, ağdaki tüm işlemleri kaydetmek yerine, Bitcoin’in Blockchain’ine başka bir Layer (Katman) ekliyor ve bu ilave katman üzerinde iki taraf arasında ödeme kanalları oluşturmalarını sağlıyor. Kanallar, işlem tamamlanana kadar geçerliliklerini sürdürüyor. İki kişi arasında oluşturulduğu için işlemler neredeyse gerçek zamanlı biçimde tamamlanıyor ve işlem ücretleri de çok düşük, hatta sıfır oluyor.

Şu anda başta OKX olmak üzere, Bitfinex, Bitstamp gibi irili ufaklı birçok kripto para borsası Bitcoin Lightning Network’ü etkin bir şekilde kullanıyor.

Bitcoin Ağında Benzeri Görülmemiş Tıkanıklık

Binance’in BTC çekme işlemlerini ilk askıya aldığında 400 bin civarında olan onaylanmamış işlem sayısı, ikinci askıya alım gerçekleştiğinde 500 bine yaklaşıyordu. Onaylanmammış işlem sayısı düşüşe geçmiş olsa da 430 binin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan Binance‘in BTC çekme işlemlerini son 24 saatte ikinci kez askıya alması ve ardından yeniden başlatması piyasanın dengesini bozdu ve Bitcoin fiyatı düşüşe geçti. En büyük kripto para son 24 saatte yüzde 2,62 düşüşle 28 bin 218 dolardan işlem görüyor.