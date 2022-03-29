Son bilgilere göre Greenpeace, Bitcoin kodunun değiştirilmesini ve böylece doğaya daha az zararlı bir algoritmaya geçilmesini öneriyor.

Elde edilen son bilgilere göre Greenpeace, diğer iklim grupları ve Ripple‘ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen ile birlikte Bitcoin’i (BTC) daha çevre dostu bir modele dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir kampanya başlattı.

“İklimi Değil, Kodu Değiştirin”

“İklimi Değil, Kodu Değiştirin” kampanyası, endüstri liderlerini, Bitcoin madencilerini, Elon Musk ve Jack Dorsey gibi önemli isimleri yeni bir fikir birliği mekanizmasına geçmeye davet ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ise “Bitcoin kodunu oluşturan ve katkıda bulunan kilit madenciler, borsalar ve çekirdek geliştiriciler olan yalnızca 30 kişi, iş kanıtı madenciliğini yeniden kurgulamayı veya düşük enerjili bir protokole geçmeyi kabul ederse, Bitcoin gezegeni kirletmeyi bırakırdı.” sözleri kullanılıyor.

Öte yandan Greenpeace, Bitcoin madenciliği için gereken enerjinin çoğunlukla fosil yakıtlardan geldiğinden ve madencilerin operasyonlarını sürdürmek için kömür atığı ve doğal gazı kullandığından endişe ediyor.

Buna ek olarak Greenpeace, çevresel kaygıları öne sürerek Bitcoin bağışlarını kabul etmeyi durdurduğunu açıklamadan önce 2014 ile Mayıs 2021 arasında yedi yıl boyunca Bitcoin bağışlarını kabul etti. Aynı zamanda Tesla CEO’su Elon Musk da benzer endişeler sebebiyle BTC ödemeleri kabul etmeyi bıraktıklarını geçtiğimiz yıl açıkladı.

Proof of Work ve Proof of Stake

Şu anda Bitcoin ile aynı iş kanıtı mekanizmasına dayanan Ethereum (ETH), yeni bir hisse kanıtı mekanizmasına doğru uzun ve karmaşık bir sürecin son aşamalarında bulunuyor. Greenpeace de daha düşük enerji tüketimi nedeniyle hisse kanıtının çevreye çok daha az zararlı olduğunu ifade ediyor.

Larsen da 29 Mart’ta yayınlanan bir röportajda Bloomberg’e, “Ethereum değişirken, Bitcoin gerçekten aykırı değer. Solana ve Cardano gibi daha yeni protokollerden bazıları düşük enerji üzerine kuruludur.” sözlerini kullanıyor.

Bunlara ek olarak Larsen, Bitcoin ve Ethereum’da yatırımları olduğunu ve her iki kripto para biriminin de başarılı olduğunu görmek istediğini ancak Bitcoin’in sürdürülemez bir yola girdiğini belirtti.