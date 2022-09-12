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Bitcoin’deki (BTC) Yükseliş Sürecek mi? Uzman İsim Değerlendirdi

Bitcoin'in yeniden 22 bin doların üzerine çıkmasıyla BTC fiyatındaki yükselişin devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.
14:20
12 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) yeniden 22 bin doların üzerine çıkarken, kripto para piyasalarını çevreleyen yatırımcı duygusunda kalıcı bir değişiklik oldu gibi görünen sinyal geldi. Sektördeki birçok uzman, fiyatın son günlerde yukarı yönde yaptığı hareketle birlikte Bitcoin’in dibe vurup vurmadığını sorgulamaya başladı.

“Yükselişin Teyiti için…”

Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, 7 günlükte oluşturulan ortalama yeni Bitcoin adreslerin sayısının grafiğinde hızla yükseldiğini ve bu yükselişin devam etmesi halinde Bitcoin’in dibe vurduğunun söylenebileceğini belirterek şunları belirtti:

Ağdaki yeni günlük BTC adreslerinin sayısı, haftalık ortalama 410 bin adres civarında gezinerek hızla artıyor gibi görünüyor.

Martinez, iyimser tahmini doğrulamak için 415 bin BTC adresi seviyesinin üzerinde kalarak yükselmesinin gerekli olabileceğini de ekliyor.

Bununla birlikte, başka bir tecrübeli kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin fiyatının düşebileceğini işaret eden sinyalleri yakından takip ettiğini söyledi:

Sabırlı olursanız belki yeniden 20 bin doları görürüz. EMA’ları + daha düşük zaman dilimlerini yakından takip ettiğimde en az 20 bin 500 dolara bir düşüşün gerektiğini görüyorum.

Sherpa, Bitcoin fiyatının dört saatlik zaman diliminde nasıl bir mum kapanışı yaptığına göre eğilimin belli olacağını iddia etti. Ona göre eğilimin yukarı yönlü teyitinin alınması durumunda fiyat hızla 23 bin doların üzerine çıkabilir. Öte yandan analist Bitcoin’in güçsüz kalması halinde fiyatın 20 bin doların altına düşeceğine inanıyor.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,64 yükselişle ve son 7 günde 12,5 yükselişle 22 bin 231 dolardan alınıp satılıyor. En büyük kripto para BTC’nin toplam piyasa değeri 425.9 milyar dolarda. En büyük altcoin Ethereum, The Merge güncellemesine sayılı günler kala son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,50 düşüşle bin 752 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının toplam değeri ise 1.1 trilyon dolara yaklaştı ve 1.072 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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