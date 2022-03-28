Glassnode, Bitcoin’in (BTC) artışının arkasındaki nedenler hakkında bir video paylaştı. Glassnode temsilcileri, kısa vadeli yatırımcıların ve Bitcoin’in sürekli düşeceğine dair bahiste bulunanların BTC için bir dip oluşturduğunu söylüyor. Temsilciler, özellikle kısa tasfiyelerin belirgin yükselişlere sebebiyet verdiğini de vurguluyor.

Korku ve Belirsizlik Bitti

Glassnode, yatırımcıların bir piyasa trendi oluştuğunda rahatladığını veya aksi yönde bir hareket gördükleri zaman ise piyasayı daha dibe çektiğini belirtiyor. Yani yatırımcılar aşağı yönlü bir harekette bunu destekliyor ve yatırımlarını çekiyor. Aksi durumda ise yükseliş görüldüğü ilk anda piyasaya hakim olan belirsizlik ve korku kalkıyor. Dolayısıyla yatırımcılar, yükseliş ivmesine daha çok ivme katıyor. Bu yazı yazılırken ise BTC, son 24 saatteki %6,2’lik artışı ile 47.208 dolardan işlem görüyor.

Burdaki tek etmen elbette ki yatırımcıların kendini güvende hissetmesi değil. Ancak uzmanlar, bunun en önemli etmenlerden bir tanesi olduğunu söylüyor ve yatırımcıların trendleri çok kısa süre zarfında değiştirebileceğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, 24 Şubat itibari ile Bitcoin’in kısa tasfiyelerinde artış gözlemliyor. O süreçte Bitcoin, 37.000 dolar civarında seyrediyordu ve kısa tasfiyelerin fiyat artışında etkili olduğu görülebiliyor. Glassnode, artışın devam edebilmesi için organik talebin artması gerektiğini vurguluyor. Bununla beraber firma, yatırımcıların makroekonomik nedenlere rağmen BTC almaya devam ettiğini ve Bitcoin bulunduran cüzdan sayısının artışını gözlemlediklerini söylüyor.

Geleneksel Etkilerden Sıyrılmak

Uzmanlar, enflasyona ve gelişen küresel krizlere karşın Bitcoin’in ve altcoinlerin artık birer çözüm olarak kullanılmasını öngörüyor. Hatta bazı uzmanlar, Bitcoin ve altcoinlerin artık geleneksel piyasaların etkilerinden sıyrıldığını düşünüyor. Hali hazırda savaş, enflasyon ve FED faiz oranı gibi makroekonomik etmenler devam ediyor ancak kriptolar durmuyor.

Glassnode, belli kripto para birimini tutan cüzdan sayısındaki artışın anlık olarak fiyatına etkisi olmasa da uzun vadede büyüme ölçütü olduğunu söylüyor. BTC bulunduran cüzdan sayısının artışı son haftalarda giderek artıyor. Dolayısıyla uzmanlar, organik yatırımcı talebinin arttığını ve rallinin daha da büyük bir ivme kazanacağını söylüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.