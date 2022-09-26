En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 19 bin doların altında işlem görürken fiyattaki düşüşü destekleyen veriler gelmeye devam ediyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), küresel piyasalardaki belirsizlikler arasında güçlü satış baskısı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Geçen hafta sonu boyunca, BTC fiyatı 19 bin doların altına düştü ve analistler daha fazla düşüş bekliyor.

Tedirgin Eden Veriler

Zincir üstü (on-chain) verilerine göre, balinaların BTC varlıkları arka arkaya 100 aydır düşüş trendinde. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, enflasyon ve küresel resesyon korkuları ortasında 100 ila 10 bin dolar değerinde BTC tutan adreslerin sayısının 29 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bu, Bitcoin yatırımcılarının mevcut makro ortamı göz önünde bulundurarak son derece temkinli hareket ettiklerini gösteriyor. Ayrıca CryptoQuant’ın verilerine göre Bitcoin türevlerindeki açık pozisyonların sayısı da hızla artıyor. Santiment, güncel veriler ışığında şunları kaydetti:

Vadeli işlemler borsalarındaki BTC varlıkları, BTC boşaltımından hemen önce arttı. Ayrıca, balinalar vadeli işlemler borsalarında kasıtlı olarak short pozisyon açmış ve BTC fiyatında düşüşe neden olmuş gibi görünüyor.

Bitcoin’in Sosyal Medyadaki Hakimiyeti

Bilindiği gibi, Bitcoin ile birlikte kripto para piyasalarının geri kalanı ciddi bir düzeltmeye girmiş durumda. Altcoin piyasaları, kripto para piyasalarındaki son çöküş sırasında daha büyük bir düzeltmeden geçtiler. Sonuç olarak Bitcoin’e sosyal medya platformlarında gösterilen ilgi iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, “Bu hafta sonu sosyal platformlarda Bitcoin’e olan ilgi arttı. Kripto para piyasalarının piyasa değerine en büyük 100 varlığı arasında BTC, Temmuz ayının ortasından bu yana ilk kez tartışmaların yüzde 26’sından fazlasına konu oldu. Geriye dönük testler, Bitcoin’e dönük tartışmaların yüzde 20’nin üzerinde olmasının sektör için olumlu olduğunu gösteriyor.” notunu düştü.

Öte yandan Bitcoin fiyatı, art arda üçüncü günlük kaybını izlerken, “Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi” de “aşırı korku” koşullarında hareket etmeye devam ediyor. Endeks, bugün erken saatlerde 24/100 seviyesinden 21/100 seviyesine geriledi. Bununla birlikte endeks, bir miktar yatırımcı esnekliğine işaret eden 20 seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasa uzmanları ve analistler, kripto para piyasalarındaki satışların sürmesini ve Bitcoin fiyatının 18 bin doların altına düşmesini bekliyor.