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Cuma gününe düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2’lik bir değer kaybı kaydetti ve 23.850 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,09 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2’lik bir değer kaybı kaydederek 23.850 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, yönünü yeniden aşağı çevirdi ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 24 saatte ortalama %1 değer kaybeden Ethereum (ETH), 1.650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,09 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Optimism (OP) ve Synthetix (SNX) başta olmak üzere gün içerisinde kripto para piyasasında pozitif ayrışan kripto para birimleri olsa da çoğu altcoin, düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. CoinMarketCap verilerine göre Ankr (ANKR), Neo (NEO), Stacks (STX), Tezos (XTZ) ve Conflux (CFX) piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklar oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.