Bitcoin (BTC) 44.000 Doların Yolunu Açtı; Mantle (MNT) ve InQubeta (QUBE) Yorumları 

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Kripto para piyasası şu anda son derece iyi bir performans sergiliyor. Bitcoin, önemli bir kilometre taşı olan 44.000 $ sınırını aştı. Değerdeki bu artışın, kripto piyasasına duyulan güvenin artmasının bir sonucu olduğuna inanılıyor. Uzmanlar, katkıda bulunan faktörler olarak ABD Merkez Bankası’nın 2024’te faiz oranlarını düşürmesi ve bir Bitcoin ETF’sinin olası onayı beklentilerine işaret ediyor. Bu arada, iddialara göre yatırımcılardan Mantle (MNT) ve InQubeta (QUBE) için kayda değer bir talep var.

InQubeta, ekibinin açıklamasına göre, Mantle’a kıyasla devrim niteliğinde bir proje, henüz satış öncesi aşamada olmasına rağmen büyük ilgi gördü. InQubeta’nın birincil hedefi, yapay zeka girişimleri ile yatırımcılar arasındaki boşluğu doldurmak. İddialara göre trend olan NFT pazarı ve deflasyon mekanizması gibi gelişmiş özellikleri, kripto topluluğunda öne çıkan ve hakkında çok konuşulan bir proje haline geldi.

InQubeta (QUBE): Yapay Zeka Yatırımı

InQubeta‘ya olan talep yatırımcılar arasında hızla artıyor olabilir. Bu, iddialara göre öncü kripto kitle fonlaması platformu olarak rolünden kaynaklanmaktadır. QUBE tokenleri aracılığıyla AI girişimlerine kısmi yatırım yapılmasına izin verir. Ethereum blok zinciri üzerine kurulu olan bu yeni DeFi kripto, ekibin açıklamasına göre yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak için sorunsuz ve güvenli bir ekosistem sağlamak üzere bu güçlü teknolojiden yararlanıyor. Buna ek olarak, InQubeta deflasyonist modeli, piyasa talebini daha da artırıyor olabilir.

Deflasyonist bir ERC20 token olan QUBE, yatırım için bir şans sunuyor olabilir. Özellikle portföylerini genişletmek için satın alınacak kriptoyu arayan kripto yatırımcıları için ilgi çekici olabilir. Yakım cüzdanına giden alım / satım işlemlerinde %2 vergi ve bir ödül havuzuna giden %5 vergi ile QUBE, sahiplerini tokenlerini stake etmeye teşvik ediyor. Bu, yapay zeka teknolojisi girişimlerinin daha belirgin ve etkili hale geldiğini gören insanlar için cazip olabilir.

İddialara göre benzersiz QUBE yatırım yöntemi, piyasadaki talebini artırmaktadır. Bu taktik, her yatırım şansını bir NFT’ye dönüştürür ve fraksiyonelleştirir – esnek ve bütçe dostu yatırımlara yer açıyor olabilir. InQubeta’nın trend olan NFT pazarıyla bir araya geldiğinde, bu yaratıcı yöntem yapay zeka girişimlerine fon toplama olanağı sağlıyor. Aynı zamanda cazip ödüller ve öz sermayeye dayalı NFT’ler vermelerini sağlar. Bu da hem girişimler hem de QUBE token sahipleri için kârlı bir ortam yaratıyor.

Ekibin açıklamasına göre ön satış, altıncı aşamasında 6,3 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Ön satış devam ederken, 0,01925 $ gibi bir fiyattan 603 milyondan fazla token satın alındı. İddialara göre platformun satış öncesi zaferi büyük ilgi topladı ve önemli kazançlar için yatırımcıların ilgisini çekmiş olabilir.

Bitcoin (BTC) Yeniden Diriliyor

Bitcoin kayda değer bir geri dönüş yaparak 40.000 $’ı aştı ve hatta 19 ayın en yüksek seviyesi olan 43.000 $’a ulaştı. Bir kripto para analiz platformu olan Sentiment’e göre, BTC 40.000 $ işaretini kırarken bir kutlama duygusu var. Bu artış, Borsa Yatırım Fonlarının (ETF’ler) onay tarihlerini çevreleyen beklenti ve heyecana bağlanıyor.

Bitcoin’in değerindeki son artış bu yıl için yeni bir rekor kırdı. Ocak ayından bu yana %140 gibi etkileyici bir oranda değer kazandı. BTC’nin 10 Kasım 2021’de 69.000 $’ı aşan bir önceki zirvesinden hala yaklaşık %42 daha düşük olduğunu belirtmek önemlidir.

Mantle (MNT): Yenilikçi Katman 2 Çözümleri

Bir Katman 2 protokolü olarak geliştirilen Mantle, geliştiricilerin Ethereum tabanlı çözümleri ölçeklendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Veri kullanılabilirliği, işlem kesinliği ve yürütme için ayrı modüller içeren benzersiz bir kod yapısına sahiptir. Mantle’da kullanılan yerel token MNT olarak adlandırılmaktadır.

Mantle’ın talebini artıran önemli bir özellik de Mantle Journey Protocol Leaderboards’dur. Bu, kullanıcıların liderlik tablosu konumlarına göre kripto ödülleri kazanmalarını sağlar. Ayrıca, kullanıcılar canlı MNT topluluğuyla bağlantı kurarak platforma aktif bir dokunuş getirebilir.

Sonuç

Bitcoin’in son dönemde 44 bin doların üzerine çıkması tüm kripto para piyasasını olumlu etkiledi. Aynı zamanda, iddialara göre hem InQubeta hem de Mantle yükseliş sinyalleri veriyor ve bu da tokenlerine olan talebin yüksek olmasına yol açıyor. InQubeta, deflasyonist mekanizması ve NFT pazarı ile kripto yapay zeka endüstrisinde ilgi çekiyor olabilir. Yeni DeFi kripto arayan yatırımcılar, ETH, BTC veya USDT gibi kripto paraları kullanarak QUBE tokenlerini satın alabilirler.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.