BITCOIN (BTC)

Ne Altın Ne S&P 500! ETF’i İçin SEC’ten Onay Bekleyen Fidelity’den “Bitcoin Tutun” Tavsiyesi!

Özet

  • Fidelity'nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, portföyde az da olsa bir miktar Bitcoin tutulmasını tavsiye etti.
  • Timmer, Bitcoin'in risk-getiri oranının S&P 500 ve altın gibi birçok varlığın oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.
  • Fidelity, SEC'e sunduğu spot Bitcoin ETF başvurusu ile onay bekleyen şirketlerden biri.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Bitcoin‘in fiyatının düşmektense daha da artmasının daha olası göründüğü bir dönemde, finans devi Fidelity’nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ülkedeki ilk spot Bitcoin ETF’sinin muhtemel onayı beklentisi sayesinde portföylerin çoğunda küçük de olsa bir miktar BTC tutmanın oldukça önemli olabileceğini ileri sürdü.

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Çoğu Portföyde Çok Az Bitcoin VarFidelity’nin Spot Bitcoin ETF’si Başvurusu

Çoğu Portföyde Çok Az Bitcoin Var

Bitcoin’in yüksek volatiliteli doğasına dikkat çeken Timmer, en büyük kripto paranın risk getiri oranının S&P 500 ve altın gibi birçok varlığın çok üzerinde olduğunu söyledi. Bu nedenle portföylerin çoğunda küçük bir miktar BTC tutarak uzun bir yol kat edilebileceğini belirtirken, “Bitcoin’in bu on yıl içinde kendi başına bir risk-ödül sınıfında yer aldığını” eklemesini yaptı.

Bilindiği üzere Fidelity’nin SEC’e onay için sunduğu spot Bitcoin ETF’si Depository Trust & Clearing Corporation‘ın web sitesinde FBTC kısaltmasıyla listelendi. Bu listeleme yakın gelecekte, özellikle de Şubat 2024’e kadar spot Bitcoin ETF’sinin ABD’li menkul kıymet düzenleyicisinden onay alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Bilmeyenler için Depository Trust & Clearing Corporation, finansal piyasalara takas ve mutabakat hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir işlem sonrası finansal hizmetler şirketidir.

Fidelity’nin Spot Bitcoin ETF’si Başvurusu

BlackRock gibi birkaç finans devi arasında Fidelity de ABD’li SEC’ten spot Bitcoin ETF’sine onay vermesi için bekliyor. SEC’in ETF’lere onay vermesi için 6-10 Ocak 2024 tarihleri arasında küçük bir fırsat penceresi var. Yine de ABD’li menkul kıymet düzenleyicisi teknik nedenleri gerekçe göstererek başvuruları erteleme seçeneğinini elinde bulunduruyor.

Uzmanlar SEC’in tek bir şirkete ilk hamle avantajı vermemek için aynı anda birden fazla başvuruya toplu onay vermesini bekliyor. Bu da bir ETF için değilde onay için bekleyen 13 ETF için en az 6-7’si için toplu onay çıkabileceği anlamına geliyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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