Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin'in 29.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı.
13:51
20 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün sabah saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde de yeniden değer kayıplarına hız kazandırdı ve 29.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasası, son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1950 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 125 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Piyasadaki çoğu kripto para birimi, lider kripto para birimi Bitcoin’in sırasıyla ilk önce 30.000 dolar seviyesinin ve ardından ise 29.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı ve kripto para piyasası da bu süreçte yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ancak gün içerisinde piyasadaki düşüş eğilimine meydan okuyan ve yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Dogecoin (DOGE), Trust Wallet Token (TWT), OKB (OKB) ve TRON (TRX) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Beklenen Sinyal Geldi! 0,42 Dolar Civarında Fiyatlanan Bu Altcoin 0,55 Dolara Yürüyor!
Beklenen Sinyal Geldi! 0,42 Dolar Civarında Fiyatlanan Bu Altcoin 0,55 Dolara Yürüyor!
Bu Altcoinde Yüzde 200 Artış! Altcoin Bu Gelişme İle Uçuşa Geçti!
Bu Altcoinde Yüzde 200 Artış! Altcoin Bu Gelişme İle Uçuşa Geçti!
Kripto Paralar Neden Düşüyor? İşte Bitcoin ve Ethereum’un Düşüş Nedeni!
Kripto Paralar Neden Düşüyor? İşte Bitcoin ve Ethereum’un Düşüş Nedeni!
Hazır Olun! Dogecoin (DOGE) Hazırlık Aşamasında Olabilir! Hedef Seviye Ne?
Hazır Olun! Dogecoin (DOGE) Hazırlık Aşamasında Olabilir! Hedef Seviye Ne?
Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!
Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!
Bu Altcoin Son Duyurusu İle Heyecanlandırdı! Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Aştı!
Bu Altcoin Son Duyurusu İle Heyecanlandırdı! Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Aştı!
Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası Deribit Bombayı Patlattı! 24 Nisan’da Geliyor!
Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası Deribit Bombayı Patlattı! 24 Nisan’da Geliyor!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?
Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin Grafiği İle Yatırımcısını Endişelendiriyor! Yeni Bir Düşüş Görülebilir!
En İyi Hedef 0,295 Dolar! Binance Borsasındaki Bu Altcoin Hareketlenebilir!
Ne Olacak Bu XRP’nin Hali? XRP Yükselecek Mi? Grafikler XRP Hakkında Ne Söylüyor?
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Güncel NFT Haberleri
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023