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Dün sabah saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde de yeniden değer kayıplarına hız kazandırdı ve 29.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasası, son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1950 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 125 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Piyasadaki çoğu kripto para birimi, lider kripto para birimi Bitcoin’in sırasıyla ilk önce 30.000 dolar seviyesinin ve ardından ise 29.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı ve kripto para piyasası da bu süreçte yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ancak gün içerisinde piyasadaki düşüş eğilimine meydan okuyan ve yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Dogecoin (DOGE), Trust Wallet Token (TWT), OKB (OKB) ve TRON (TRX) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu.