Bitcoin, günlük işlem sayısının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor olmasıyla 2023'ün başından bu yana kayda değer bir büyüme karşı karşıya. Bitcoin Ordinal'lerinin yükselişinin bu büyüme üzerindeki etkisi ise bir hayli yüksek.

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Bitcoin, günlük işlem sayısının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor olmasıyla 2023’ün başından bu yana kayda değer bir büyüme karşı karşıya. Bitcoin Ordinal’lerinin yükselişinin bu büyüme üzerindeki etkisi ise bir hayli yüksek. Bu durum analistlerin ve piyasa gözlemcilerinin bu büyümeyi parasal transferlere kıyasla Bitcoin Ordinal’lerin ne ölçüde yönlendirdiğini ölçeklendirmesini şart koşuyor.

Bitcoin ve Bitcoin Ordinal’leri

Kripto para borsası FTX’in çöküşü sırasında işlem ücretlerinde olan gözle görülür artış ve 2023’ün başından bu yana işlem ücretlerindeki artış baskısının devam etmesi Bitcoin’in bellek havuzunda önemli bir değişime neden oldu. Bu değişimin anahtar nedenleri arasında yer alan Bitcoin Ordinal‘lerinin etkisi gözle görülür düzeyde.

Şu anda Bitcoin Ordinal’leri madencilik işlemlerinin yaklaşık yüzde 30-40’nu ve ödenen işlem ücretlerinin yüzde 10 ila 20’sini oluşturuyor. Geriye kalan işlemlerin çoğunluğu parasal işlemlerden ve genellikle kripto para borsaları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden oluşuyor. Bugüne kadar Bitcoin Blockchain’ine 2.39 milyondan fazla Ordinal eklenerek 9.3 GB’lık veri oluşturuldu ve bunlar üzerinden 212 BTC’lik işlem ücreti elde edildi.

Öte yandan yatırımcıların Bitcoin Ordinal tercihlerinin de zaman içinde değiştiği görülüyor. Yakın zamana kadar görsel Bitcoin Ordinal’leri pazara hakimken şimdi metin tabanlı olanlar daha revaçta.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcılarının Sessizliği

Bitcoin‘in işlem hacmini filtrelemek için ham, kripto para borsalarına göre ve varlığa göre gibi çeşitli filtreleme seçenekleri bulunmaktadır. Her üç kategoride de üretilen işlem hacmi 2021’deki boğa piyasasında üretilen işlem hacminin oldukça altında kalsa da 2017’deki zirve seviye ile daha karşılaştırılabilir olduğu görülüyor.

Veriler, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının cüzdan adreslerinde tuttuğu BTC miktarı, FTX’in neden olduğu büyük çöküşle görülen en düşük seviyelerinde alım yapan yatırımcıların minimum harcamasıyla sürekli olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı gösteriyor. Bu durum uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının cüzdan adreslerinde tuttukları BTC’leri ile zincir üstündeki aktivitelerinin hacim olarak düşük kaldığı ve işlem hacminin Bitcoin Ordinal’leri tarafından domine edildiği anlamına geliyor.

Bitcoin ekosistemi bir süredir işlem sayısı, cüzdan adresi aktivitesi, Ordinal’leri ve bellek havuzu tıkanıklığı gibi çeşitli yönlerden kayda değer bir yükseliş trnedinde. Ayrıca, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının yaklaşımı ve 30 bin doların altında satın alınan BTC miktarı da yatırımcılar arasında fiyatın yükseleceğine dönük inancın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.