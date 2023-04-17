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  •   Bitcoin’de Aylar Sonra Bir İlk Gerçekleşti! Kritik BTC Metriği Son 17 Ayın En Yüksek Seviyesinde!

Bitcoin’de Aylar Sonra Bir İlk Gerçekleşti! Kritik BTC Metriği Son 17 Ayın En Yüksek Seviyesinde!

Kritik Bitcoin (BTC) metriği son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Peki bu ne anlama geliyor, gelin daha yakından bakalım.
21:30
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para, birkaç gün boyunca psikolojik eşik olan 30 bin doların üzerinde işlem görmesinin ardından gün içinde bu seviyenin altına düşmesine rağmen ağırlıklı olarak kazanımlarını pekiştirdi. Fiyat tarafında bu olurken kritik bir Bitcoin (BTC) metriği son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 17 Ayın En Yüksek Seviyesinde

Alternative.me’nin sunduğu ve piyasada önemli bir yeri olan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, son 17 ayın seviyesine çıkarak 100 üzerinden 69’a çıktı. Endeks, en büyük boğa koşularından birisinin yaşandığı 2021’in Kasım ayından bu yana ilk kez en yüksek seviye olan “açgözlülük” bölgesine girmiş durumda.

1 Şubat 2018 tarihinden bu yana verileri işleyerek Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni sunan Alternative.me’nin geçmiş verilerine bakıldığında endeksin 9 Kasım 2021 tarihinde 100 üzerinden 84 ile “açgözlülük” sinyali verdiği görülüyor. Endeksteki 100 değeri aşırı açgözlülüğü karşılık gelirken, 0 değeri “aşırı korku”yu ifade etmektedir.

Endeks, değer üretebilmek için kripto para piyasasındaki işlem hacmi, piyasadaki ivme, fiyat volatilitesini ve sosyal medya trendleri gibi birden fazla veriyi işlemektedir.

Finansal piyasalarda, aşırı korku dönemlerinde varlıkların gerçek değerinin altında işlem görmesi, yüksek açgözlülük dönemlerinde ise varlıklarının gerçek değerinin üzerinde işlem görmesi beklenir. Bu bağlamda ‘FUD‘ (‘Korku, Belirsizlik, Şüphe’) duyarlılığı ‘korku’ bölgesindeki yüksek değerleri beslerken, şu anda endeksin verdiği ‘açgözlülük’ sinyali kripto para piyasasının gelecekteki performansına ilişkin artan yatırımcı güvenini yansıtmaktadır.

Piyasaya dönük olumlu duygular artmaya devam ederken, kripto cüzdan şirketi Ballet’in kurucusu ve CEO’su Bobby Lee, piyasanın şu anda kripto kışını geride bırakma sürecinde olduğuna ve potansiyel olarak kripto baharının işaretlerini gösterdiğine inandığını açıkladı.

Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum

En büyük kripto para BTC, gün içinde kaydettiği yüzde 2,67 düşüşle 30 bin doların altında, 29 bin 506 dolardan işlem görüyor. Öncü kripto paranın değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 1,21 ve yüzde 11,11 artırdığı görülüyor.

Öte yandan piyasa değeri ile en büyük altcoin aynı zamanda en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH) ise gün içinde kaydettiği yüzde kritik eşik olan 2 bin doların üzerinde, 2 bin 83 dolardan el değiştiriyor. Veriler, ETH‘nin değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 9,88 ve yüzde 20,55 artırdığını gösteriyor.

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