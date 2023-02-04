2023'ün ilk gününden bu yana yaklaşık yüzde 40 yükselen Bitcoin (BTC), yıla güçlü bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarırken yatırımcılar BTC'de bunun olmasını bekliyor.

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2023’ün ilk gününden bu yana yaklaşık yüzde 40 yükselen Bitcoin (BTC), yıla güçlü bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarıyor. Yatırımcılar en büyük kripto para BTC’deki yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesini umarak pozisyon alırken dikkat çeken bir araştırma aslında yatırımcıların korktuğunu gösteriyor.

4 Bin 400 Kişi Bitcoin’in Düşmesini Bekliyor

Yatırımcılar arasındaki yaygın iyimserliğe rağmen, Morning Consult’ın 24 Ocak’ta yayımladığı araştırmanın sonuçları 2023’ün Ocak ayında araştırmaya katılan ABD’li yetişkinlerin Bitcoin’de olumsuz bir gelecek öngördüklerini ortaya koyuyor. Katılımcılar, BTC‘nin önümüzdeki altı ay içinde muhtemelen 15 bin 252 dolardan işlem görmesini bekliyor.

ABD’li yetişkinlerin fiyat tahmini, Bitcoin’in bu yazının hazırlandığı sıradaki değerinden yaklaşık yüzde 34 altına gerilemesine karşılık geliyor. Araştırma sonuçlarının aylık örneklem büyüklüğünün 4 bin 400 ABD’li yetişkinden oluşuyor olması ise önemli bir detay.

Katılımcılar, varlığın yıla olumlu bir fiyat eğilimi ile başlamasına rağmen katılımcılar arasında Bitcoin’e olan güvenin azaldığı görülüyor. Bitcoin 2023 yılında önemli ölçüde değer kazanarak 23 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmuş olsa da, varlık hala belirsizlikle karşı karşıya. Bitcoin’in geçen yılki ayı piyasasını karakterize eden neredeyse benzer koşullarda hareket ettiğini belirtmek gerekiyor.

Şu anda, Bitcoin makroekonomik faktörlerin belirsizliğinden kurtuluyor gibi görünse de kısa vadeli projeksiyon sallantılı olmaya devam ediyor. Bu durumda, temel makroekonomik faktörlerdeki iyileşmeye rağmen, Bitcoin’in beklentileri aynı zamanda olası bir resesyonla karşı karşıya olan ABD ekonomisinin genel sağlığına da bağlı.

Bitcoin Olası Bir Düşüş Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Bitcoin fiyatı, Fed’in son FOMC toplantısından faiz artırımı kararı çıkmasının ardından 24 bin doları geçmeyi denese de bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramadı. Özellikle Fed’in faizi beklendiği gibi 25 baz puan artırması, Bitcoin gibi riskli varlıklar arasında bir ralli için olası bir tetikleyici olarak görüldü. Özellikle, Bitcoin kısa süreliğine 24 bin doların üzerine test etmek için olumlu tepki verdi. Ancak Bitcoin’deki yükseliş ivmesi ABD’den gelen son işsizlik verilerinin ardından kayda değer kayıplarla karşı karşıya. Özellikle Ocak ayında 500 binin üzerinde istihdam yaratılmasıyla tarım dışı istihdam verisinde beklentiler büyük oranda aşıldı ve işsizlik oranınının yaklaşık 60 yılın en düşük seviyesine gerilediği görüldü.

Güçlü istihdam piyasası verileri, yatırımcıların ABD’deki istihdam durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi halinde Fed’in faiz artırımlarını erteleyeceği veya önümüzdeki aylarda faiz artırımına son verip indirime gideceği yönündeki umutları yıkabileceğini belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda, istihdam piyasası verilerinin ABD doları için iyiye işaret ediyor olması Bitcoin gibi riskli varlıklarda satışı tetikleyebilir.

Ayrıca, düzenlemeler de Bitcoin‘e ilişkin kasvetli görünümün olası bir nedeni olmaya devam ediyor. Beyaz Saray da dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarının kripto paraların düzenleme planlarını açıkça ortaya koyduklarını belirtmek gerekir.