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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Credible Crypto, yatırımcılara seslenerek Bitcoin‘in (BTC) önemli bir fiyat seviyesini kaybetmesinin ardından görülebilecek bir satış baskısı karşısında savunmasız kalabileceği konusunda uyarı yaptı.

Analist 27 Bin Dolar Seviyesine Kilitlenmiş Durumda

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Credible Crypto, en büyük kripto para Bitcoin’in 27 bin dolar seviyesindeki direnç seviyesi altında işlem görmeye devam etmesi durumunda sert bir düşüş olabileceği konusunda uyardı.

Analiste göre Bitcoin’in son dönemde gösterdiği zayıflık, fiyatı 25 bin doların altında işlem görmeye itebilecek bir likidasyonu tetikleyebilir:

Şu anda BTC’nin yönü açısından biraz daha tarafsızım. Bana göre KIRMIZI seviye anahtarı elinde tutuyor. Bu seviyeyi geçersek dibe vurduk diyebiliriz. Geçemezsek, momentum/likidasyonlara bağlı olarak bir düşüş yaşanmasını, 25 bin dolardan YEŞİL çizgiye doğru bir düşüş olmasını beklerim. Bu, önceki analizlerimde ve videolarımda bahsettiğim ve henüz göz ardı edemediğimiz 25 bin doların altındaki son boşaltma olur. Unutmayın, 20 bin doların üzerinde kaldığımız müddetçe böyle bir düşüş SAĞLIKLI bir düşüş olur.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,83 yükselişle 27 bin 288 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin son 24 saat içinde yaptığı hamle ile fiyat Credible Crypto’nun işaret ettiği 27 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmış olsa da seviyenin geçildiğinin teyiti için günlük mum kapanışının beklenmesi gerekiyor.

Bitcoin’in Yılı 100 Bin Dolar ve Üzerinde Kapatmasını Öngörüyor

Credible Crypto, tüm bunlarla birlikte Bitcoin’in bu yıl içinde rekor tazeleyeceğine ve yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin kaydedileceğine inanıyor. Analist, Nisan ayında yaptığı bir analizinde Bitcoin‘in yılın tamamlanmasından önce altı rakamlı seviyelere geçeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Bu öngörü, BTC’nin yılı en düşük 100 bin dolardan kapatacağı, güncel fiyatlarla en az yüzde 266’lık bir yükseliş yapması anlamına geliyor.