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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), akümülasyon aşamasına girerek son birkaç gündür 26 bin dolar civarında hareket ediyor. Fiyat tarafında sessizlik hakim olurken ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance ve Coinbase’e dava açmasıyla kripto para borsalarından olan BTC çıkışlarının arttığı görülüyor.

Kripto Para Borsalarındaki BTC Arzı Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde

Zincir üzeri analitik platformu Santiment, şiddeti giderek artan düzenleyici baskıların ortasında kullanıcıların kendi kendine saklama yöntemini seçmesiyle kripto para borsalarındaki BTC arzının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Santiment, “Borsalardaki Bitcoin arzı 2018’in Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyede. Yatırımcılar Binance ve Coinbase‘i çevreleyen belirsizlikten dolayı BTC’lerini kendi gözetimlerine almaya devam ediyor. SEC‘in baskısı sürdüğü müddetçe bu eğilimin devam etmesi beklenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Analitik platformu ayrıca yatırımcıların odağının Bitcoin’den altcoin’lere doğru kaydığını, bu kaymanın belirgin olduğunu da ekledi. Santiment, Bitcoin’in sosyal hacminin Ethereum’un ETH‘si, Ripple’ın XRP‘si ve Binance’in BNB‘si gibi altcoin’lerin resme girmesiyle düşmeye başladığının altını çizdi.

Bitcoin Fiyatı İçin Sırada Ne Var?

Bitcoin bir süredir ciddi bir hareket yapamadığından dolayı fiyatının nereye gideceğini saptamak pek mümkün görünmüyor. En büyük kripto parayı çevreleyen yatırımcı duyarlılığı şu an itibariyle pek olumlu görünmüyor. Yakından takip edilen kripto para analisti Michael Van de Poppe, Bitcoin için 26 bin 400 dolar seviyesinin için yukarı yönde önemli bir engel olduğunu, Fed faiz kararı öncesinde 24 bin 500 dolar ila 25 bin dolara kadar düşme ihtimalinin masada olduğunu belirterek kripto para piyasasının baskı altında kalmaya devam edebileceğini söyledi.

Öte yandan, kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları da önemli bir eşiğe doğru hareket ediyor. BTC fiyatının 2023’ün başından bu yana yüzde 70’i bulan oranda değer kazanmasıyla büyük kazanç sağlamış olsalar da kripto veri platformu Glassnode, spotta fiyatın düşmeye devam etmesiyle kısa vadeli yatırımcıların Gerçekleşen Kar / Zarar Oranı’nın bir karar noktasına (denge) doğru yaklaştığını bildirdi. Dolayısıyla, kısa vadeli yatırımcıların Gerçekleşen Kar / Zarar Oranı denge noktasından geri dönecek olursa bu piyasa için olumlu olacak ancak Oran’ın denge noktasının altına düşmesi açık bir zayıflık işareti olacak.

Tüm bunlarla birlikte kripto paraların ABD borsalarıyla olan korelasyonu da hızla kayboluyor. S&P 500 yukarı doğru hareket etmeye devam ederken, BTC ve ETH bu yükselişe ayak uyduramayarak geri planda kaldı.