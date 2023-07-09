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Hong Kong’daki kripto ETF’leri 1,5 milyar doların üzerinde para topladı, en önde gelen Amerikan kurumları Bitcoin’de (BTC) yükselişe geçti ve Ethereum (ETH) 2.000 dolara yaklaşıyor. Ayı piyasası sona eriyor ve yeni bir boğa koşusu başlıyor olabilir.

Bir ayı piyasasının ne zaman bitip bir boğa piyasasının başladığını söylemek zor olabilir, ancak bugüne kadar tüm kriptolar yükseldi ve büyük bir artış gösterdi. Yatırımcılar yeni dip seviyelerin ne zaman geleceğini değil, boğa piyasası gerçekten başlamadan önce şu anda yatırım yapılabilecek en iyi coinlerin hangileri olduğunu sormalı. Bitcoin (BTC) 30.000 $’ın üzerindeki konumunu korurken, piyasanın geri kalanı, özellikle de düşük hacimli ERC20 coinleri büyüme için daha fazla alana sahip olabilir. Bunun bir örneği, satış öncesi fonlamada yeni rekorlar kırdığı iddia edilen ve yükselmeye devam eden DigiToads (TOADS) olabilir

DigiToads (TOADS) Satış Öncesi 5,8 Milyon Doları Geçti

DigiToads iddialara göre iyi bir ön satış yaşadı ve bu yeni DeFi coin, portföylerini güçlendirmek isteyen tüm yatırımcılar için potansiyel DeFi coinlerinden biri haline gelmiş olabilir. Açıklamalara göre TOADS, topluluğu ilk sıraya koyuyor ve ekosistemdeki ustaca değer tahakkuk mekanizmaları, analistleri önümüzdeki haftalarda %1.200’lük bir artış tahmin etmeye motive etti.

The Swamp (DigiToads ekosistemi) birçok yenilikçi mekanizmaya sahip, ancak Platinum Toads girişimi en etkileyici olanı olarak tanımlanıyor. Bu hiper-agresif hazine özelliği, bu DeFi protokolüne bir varlık yönetimi unsuru ekleyerek onu yeni başlayanlar için ideal bir kripto haline getiriyor olabilir.

DigiToads her ay topluluk arasında zincir üzerinde alım satım yarışmaları düzenler ve en üst sıradaki katılımcılar hazinenin 1/12’sine uzaktan erişim kazanır. Bu yatırımcılar bir ay boyunca serbestçe ticaret yaparlar – kârın% 10’unu tutarlar ve TOADS hazinesi büyür. Bu yatırımcılar memecoinler, büyük hacimler, en iyi altcoinler ve hatta NFT’lerle ticaret yapabilirler. İddialara göre bu mekanizmanın güzelliği, DigiToads’un daha geniş DeFi ekosisteminden değer elde etmesine olanak sağlaması ve ufuktaki DeFi Summer 2.0 ile sermaye sıkıntısı yaşanmayacağı iddia ediliyor.

Sürekli genişleyen bir hazine, oyna-kazan oyunu, airdroplar, bir NFT stake etme mekanizması ve agresif deflasyonist tokenomiklerle TOADS’ın ön satışının başarılı olduğu ifade ediliyor.

Bitcoin (BTC) Bir Daha 30.000 Doların Altında İşlem Görecek mi?

Bitcoin (BTC) tırmanmaya devam ederken ve 30.000 $’ı sağlam bir desteğe dönüştürürken yeni bir düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. Coinbase, birkaç büyük ETF başvurusunda gözetim ortağı olarak listelenmiştir ve Gary Gensler bile Amerikan finans kaptanlarına karşı uzun süre dayanamayacaktır.

Daha gevşek düzenlemelerin tadını çıkaran Asya piyasaları Bitcoin’i (BTC) topluca satın alıyor ve bir sonraki boğa koşusunun Doğu’dan geleceği tezini daha da güçlendiriyor. Analistler Bitcoin’de yükselişi sürdürüyor ve 2024 yılında 52,327.64 ila 61,093.82 $ arasında işlem görmesini bekliyor. Asıl soru ise şu: BTC 30.000 doların altına düşecek mi? Sezgisel sermayeyi de hesaba katarsak olası cevap hayır.

Sonuç

Ayının ne zaman bitip boğanın ne zaman başladığını anlamak çok çaba gerektirebilir. Ama neyse ki insanlar öngörülebilir ve açgözlülük ve korku döngüleri değişmez. Kripto piyasaları, başlangıcından bu yana, bir yıl kırmızı, üç yıl yeşil olmak üzere benzer bir model izledi.

Geçen yıl, 2022, kırmızıydı. Yatırımcılar bundan sonra ne olacağını tahmin edebilmelidir. Ancak, binlerce proje arasında seçim yapmak zor olabilir. İddialara göre DigiToads gibi sağlam değer önerilerine sahip küçük sermayeli kriptolar göz önünde bulundurulabilir.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.