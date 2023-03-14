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  •   Bitcoin’in 25.000 Dolara Dayanmasıyla Ortalık Alev Aldı! Son 2 Ayın En Büyük Tasfiyesi Yaşandı!

Bitcoin’in 25.000 Dolara Dayanmasıyla Ortalık Alev Aldı! Son 2 Ayın En Büyük Tasfiyesi Yaşandı!

Bitcoin'in (BTC) gün içinde 24 bin 851 dolara kadar çıkarak 25 bin dolara dayanmasıyla ortalık alev aldı. Fiyattaki yukarı yöndeki hareketlilik son 2 ayın en büyük tasfiyesinin yaşanmasıyla sonuçlandı.
11:45
14 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gün içinde 24 bin 851 dolara kadar çıkarak 25 bin dolara dayanan Bitcoin (BTC), geçen hafta verdiği kayıpların tamamını geri kazanarak son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. BTC’nin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 7,5 yükselişle 24 bin 324 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Bitcoin fiyatındaki bu sert hareketlilik son 2 ayın en büyük tasfiyesinin yaşanmasına neden oldu.

Son 2 Ayın En Büyük Tasfiyesi Yaşandı

BTC fiyatındaki yukarı yöndeki hareketlilik geçen hafta iki önemli kripto dostu bankanın kapatılması ve en büyük stablecoin’lerden birisi olan USD Coin‘in (USDC) ABD doları sabitini kaybetmesinin ardından düşüş bekleyen yatırımcılar için büyük sürpriz oldu.

13 Mart’ta kripto para borsalarında 100 milyon doların üzerinde açığa satış yapan (short) pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin’in başı çektiği piyasa genelindeki yüksek volatiliteyle diğer kripto paralarda da 500 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Bu, 14 Ocak’tan bu yana yaşanan en yüksek tasfiye. Coinglass’ın sağladığı verilere göre 13 Mart’ta yaşanan tasfiyeler Bitcoin vadeli işlem yatırımcılarının yüzde 78’inin zarar ettiği anlamına geliyor. Yaşanan tasfiyede aslan payının Binance, OKX, Huobi ve Bybit‘de olduğu görülüyor.

Tasfiye, bir kripto para borsasının yatırımcının ilk marjında kısmi ya da tamamen kayıp yaşanmasıyla yatırımcının kaldıraçlı pozisyonunu zorla kapatması anlamına gelir. Özetle tasfiye, bir yatırımcının kaldıraçlı pozisyonu için teminat gereksinimlerini karşılayamadığında (işlemi açık tutmak için yeterli fona sahip olmadığında) gerçekleşir.

Yaşanan büyük tasfiyeler, sert bir fiyat hareketinin zirvesine ya da dibine gelindiğine işaret edebilmektedir. Bu, yatırımcıların buna göre pozisyon almalarına imkan sağlamaktadır.

Bitcoin’de Yükselişi ABD’deki Bankacılık Krizi Tetikledi

Bitcoin fiyatındaki yükseliş, geçen hafta Silicon Valley Bank’ın batması ve New York merkezli Signature Bank’ın eyalet düzenleyicileri tarafından kapatıldığının açıklanmasının ardından ülke genelinde bir bankacılık krizi yaşanacağı korkusuyla ABD’li bankaların hisselerinin 13 Mart’taki işlem seansında sert şekilde düşmesiyle gerçekleşti.

Öte yandan veriler Bitcoin’in fiyat hareketlerinin spot odaklı olduğunu gösteriyor. Bugün itibariyle, vadeli işlemlerdeki açık faiz oranı verilerin tüm kayıpların geri alınmasına rağmen Bitcoin’in 23 bin 500 doların üzerinde işlem gördüğü 9 Mart’ta gözlemlenen seviyelerin altında. Bu, fiyat hareketinin vadeli işlem piyasalarından ziyade direkt Bitcoin satın alan yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini gösteriyor.

Piyasa uzmanları dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın 13 Mart’ta endüstri kurtarma fonunda bulunan yaklaşık 980 milyon dolar değerindeki stablecoin’i Binance USD’lerini (BUSD) Bitcoin, Ethereum (ETH) ve BNB Coin’e (BNB) yatıracağını açıklaması da kripto para piyasasındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

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