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  •   “Bitcoin 19.000 Dolar Yolcusu” Diyen Analist Bu Altcoin’de Ciddi Yükseliş Bekliyor

“Bitcoin 19.000 Dolar Yolcusu” Diyen Analist Bu Altcoin’de Ciddi Yükseliş Bekliyor

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen bir altcoin'de yükseliş beklediğini söyledi.
15:15
12 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen bir kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Aptos (APT) için yükseliş beklediğini söyledi. Analist, BTC ve APT için fiyat hedeflerini paylaşırken piyasa genelinde yeni düşüşler olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Bitcoin 19 Bin Dolar Bölgesine Yürüyor”

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, 188 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in yakında 19 bin dolar aralığına ulaşacağını belirterek “Sonunda 19 bin dolar bölgesine gideceğini düşünüyorum, sadece önce dip yapıp yapmayacağımızı kestiremiyorum. Bence bu boşluğu bir miktar dolduracağız çünkü orada mevcut fiyatlara kıyasla daha fazla likidite var.” dedi.

“Bitcoin Yükselirse Aptos Yüzde 31’in Üzerinde Yükselebilir”

Bitcoin fiyatının yükselmeye devam etmesi halinde Aptos’un yüzde 31’in üzerinde yükselmesini beklediğini söyleyen Altcoin Sherpa, “BTC iyi hareket ettiği sürece bu boşluğu doldurmak için 7 doları hedefleyecektir.” dedi.

Analist, ayrıca likidite ağı platformu WOO Network’ü (WOO) de analiz ederken Bitcoin’in düşmesi halinde altcoin’in 0,14 dolara kadar gerileyebileceği konusunda uyararak şunları söyledi:

Son günlerde Twitter’daki kripto para topluluğu bu konu hakkında çok konuşuluyor, uzun vadeli yatırımlarımdan biri. En başından beri bunun içindeydim ve şu anda da elimde tutuyorum. 200 günlük EMA (üstel hareketli ortalama) başlangıçta direnç olarak hareket ediyor ki bu oldukça normal. WOO’yla ilgileniyorsanız bekleyin. BTC düşecek olursa 0,15 dolar ve 0,14 dolar gelecektir.

“Kripto Para Piyasası Henüz Dibe Vurmadı”

Öte yandan Altcoin Sherpa, kripto para piyasası toparlanırken piyasanın henüz dibe vurmadığı konusunda uyardı. Bununla birlikte, mevcut fiyat hareketliliğinin önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları ekledi:

Bence henüz dibe vurmuş değiliz. Muhtemelen daha çok acı çekilecek. Bununla birlikte, son birkaç haftadır yaşadığımız gibi hala fırsatlar var ve bu zamanların tadını çıkarın çünkü bunun gibi başka bir mini altcoin rallisi olması uzun süreler alabilir. Başka bir deyişle, altcoin’lerin yüzde 25, 2x gibi değer kazandığı kısa vadeli yükselişlerden en iyi şekilde faydalanmaya çalışın. Hızlı olun, hızlı hareket edin. Bunun bir dahaki sefere gerçekleşmesi aylar alabilir ve bu küçük işlem aralığına geri dönebiliriz.

2018 ve 2019, altcoin ticareti için iki yıldı (o zamanlar birincil olan altcoin / BTC çiftleri). Çok fazla düşüş yaşandı ve 2023 için de aynı şeyi bekliyorum. Muhtemelen çok büyük bir düşüş olacak. Bununla birlikte, burada ve orada bu mini altcoin rallilerinin çoğunu görmeye devam edeceğiz.

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