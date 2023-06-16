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Bitcoin (BTC) fiyatı, Fed’in faizi sabit tutma kararının ardından 25 bin doların altına düşerek yatırımcıları şaşırttı. Her ne kadar faiz artırımına ara verilmiş olması BTC gibi riskli varlıklar için olumlu bir işaret olsa da, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları riskli varlıkları sarstı. Fed’in faiz artırımı döneminin sonuna geldiğine inanan yatırımcılar Powell’ın yaptığı şahin konuşmayla daha fazla faiz artışı beklemeye başlayarak riskli varlıklardan uzaklaşma yoluna gittiler. Satışlardan payına düşen kripto para piyasası korkunç birkaç haftanın sonuna doğru yaklaşılırken yeni bir yükselişin perdesini aralamaya çalışıyor. Fed faiz kararı ve Powell’ın açıklamalarının ardından 24 bin 700 dolara kadar çekilen Bitcoin, şu anda 25 bin 500 doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin’deki bu yükseliş aşırı satış koşulları da dahil olmak üzere birden fazla faktörle ilişkilendirilebilir. Özellikle Blackrock’un spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunduğu haberi birincil itici güç oldu gibi duruyor.

Blackrock Spot Bitcoin ETF’i İçin İlk Adımı Attı

10 trilyon doları yöneten dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock, 15 Haziran’da kripto para endüstrisinin görmeyi çok arzu ettiği spot Bitcoin ETF’i için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan onay almak için ilk adımı attı. Şirket, iShares Bitcoin Trust’ını piyasaya sürmek üzere SEC’e başvuruda bulundu. SEC’in yeşil ışık yapması halinde Wall Street’in ağır siklet şirketlerinden Blackrock’ın ürünü sayesinde yatırımcıların dünyanın en büyük kripto parasına doğrudan olmasa da dolaylı olarak yatırım yapabilecekler. Bu da Blackrock’ın spot Bitcoin ETF’inin bir geçit görevi göreceğini gösteriyor.

Blackrock’ın yaptığı spot Bitcoin ETF‘i başvurusunda “Hisselerin, Bitcoin’i doğrudan eşten eşe veya başka bir temelde veya bir dijital varlık borsası aracılığıyla edinmek, elde tutmak ve ticaretini yapmak yerine Bitcoin’e yatırıma benzer bir yatırım yapmanın basit bir yolunu oluşturması amaçlanmaktadır.” notu yer alıyor.

SEC, şimdiye kadar ABD topraklarında bir spot Bitcoin ETF‘inin piyasaya sürülmesine yeşil ışık yakmaktan kaçındı. Hatta Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust’ını bir spot Bitcoin ETF’ine dönüştürme arayışında SEC’e dava açacak kadar ileri gitti. Bu anlaşmazlığın bir yıl içinde çözülmesi bekleniyor.

Bitcoin Fiyatı 28 Bin Doları Gözetliyor

En büyük kripto para Bitcoin, Blackrock’un spot Bitcoin ETF’i başvurusuna anında tepki vererek 25 bin doların üzerine çıktı ve bu yazının hazırlandığı sırada 25 bin 505 dolardan işlem görüyor. Bitcoin grafiğindeki Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi de satın alım sinyali vererek daha fazla yatırımcını BTC’de long pozisyon almaya davet ediyor.

On Balance Volume (OBV) göstergesine göre artık giriş hacmi çıkış hacmine kıyasla daha yüksek. Bu, yatırımcıların ve trader’ların toparlanmanın hafta sonuna kadar devam edeceğine ve fiyatın yukarı yönde hareket ederek 28 bin dolardaki boşluğu dolduracağına inanarak pozisyon aldıklarını gösteriyor.

Olumlu haber akışına ve Bitcoin‘in 25 bin 500 doların üzerine çıkmasına rağmen teknik görünüm hala yeterince güçlü değil. Bu durum yatırımcıların fiyatın öncelikle 26 bin dolardaki direnci geçmesini beklemelerini önemli bir husus haline getiriyor. Öte yandan, BTC fiyatının ivmeli bir şekilde düşmesi ihtimalinin ortaya çıkmaması için 25 bin 400 dolardaki kısa vadeli desteğin korunması şart.