Okuma Süresi: 2 Dakika

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), dünyanın en büyük yirmi ekonomisinin maliye bakanlarına gönderdiği bir raporda, kripto paranın doğasındaki yapısal kusurların onu parasal bir araç olarak kullanımının uygunsuz hale getirdiğini söyledi.

“Gerçek Ekonomik Aktiviteleri Finanse Edemiyorlar”

Dünyanın önde gelen merkez bankalarını bir araya getiren BIS‘in dünyanın en büyük yirmi ekonomisinin maliye bakanlarına sunduğu raporda, kripto paraların otomatik ödemeler gibi potansiyel yenilikçi faydalarından daha çok öne çıkan istikrarsızlık, verimsizlik ve hesap verebilirlik konularına değinildi.

Hafta sonu Hindistan’ın Gandhinagar kentinde düzenlenecek G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için hazırlanan raporda, milyonlarca bireysel ve kurumsal yatırımcının büyüyen sektöre dahil olmasına rağmen “Kripto paralar şimdiye kadar inovasyonu toplumun yararına kullanmakta başarısız oldu” denildi.

Raporda, “Kripto paralar büyük ölçüde kendi kendine referans vermeye devam ediyor ve gerçek ekonomik aktiviteleri finanse etmiyor” denilirken, “Yapısal kusurları nedeniyle parasal sistemde önemli bir rol oynamaya uygun değildir.” eklemesi yapıldı.

Raporda FTX ve Terra’nın Çöküşüne Vurgu de Yapıldı

BIS’in sunduğu rapor, kripto paralar için çalkantılı geçen bir yılın ardından geldi. Raporda FTX ve Terra ekosisteminin çöküşünden kaynaklanan kayıplar, hack’lenme ve rug pull riski ve tam kapsamlı bir ödeme sisteminin ihtiyaç duyacağı büyüklüğe ulaşmak için çok büyüyen gözetimsiz Blockchain‘lerin tıkanarak ölçeklendirme sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarından söz ediliyor.

Merkez bankacılarının kripto paralar konusunda akıllarına gelen kuşkular, yeni ödeme sistemlerinin çıkardıkları geleneksel itibari para birimlerinin dahil olduğu sistemi bozabileceği ya da yerlerinden edebileceği korkusu göz önüne alındığında yeni bir şey değil.

10 Kasım 2021 tarihinde 2.97 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak rekor kıran kripto para piyasası, 20 Aralık 2022 tarihinde 796 milyar dolarla dibe vurmasının ardından karşı karşıya kaldığı bütün olumsuzluklara rağmen değerini artırıyor. Piyasa değeri bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,90 yükselişle 1.18 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.