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Birleşik Krallık’ta Yapay Zeka Zirvesi: Regülatörler, Teknoloji Uzmanları ve Akademisyenler Bir Araya Geliyor

Özet

  • Birleşik Krallık, dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
  • 1-2 Kasım tarihlerinde Bletchley Park'ta gerçekleştirilmesi planlanan zirvede, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerinin ele alınacak.
  • Ayrıca Birleşik Krallık'ın ev sahipliği yapacağı yapay zeka zirvesine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katılması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:56
18 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Birleşik Krallık yetkilileri, 1-2 Kasım’da düzenlenecek olan yapay zeka zirvesi için hazırlıklara başladı. Bletchley Park’ta yaklaşık 100 katılımcıya ev sahipliği yapması planlanan zirvede, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel riskleri değerlendirilecek. Zirveye çok sayıda teknoloji uzmanı ve akademisyen davet edildi. Yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerinin değerlendirileceği bu zirveye, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katılması bekleniyor.

Yapay Zeka Tartışmaları Kamuoyunun Gündeminde

Yapay zeka şirketi OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT, piyasaya sürülmesinin ardından oldukça kısa bir süre içerisinde küresel ölçekte büyük ölçekli bir kullanıcı sayısına ulaşması, yapay zeka teknolojilerinin kamuoyunda yeniden yoğun bir şekilde gündem olmasına neden oldu. Ancak ChatGPT ve benzeri yapay zeka sohbet robotlarının kullanımlarının yaygınlaşması ile birçok ülke, yapay zeka teknolojilerinin oluşturabileceği olası riskler adına harekete geçti ve gerekli yasal düzenlemeleri getirebilmek adına kolları sıvadı.

Aynı zamanda yapay zeka teknolojileri, kamuoyunda da önemli bir tartışa konusu haline geldi. Yakın tarihte yayımlanan çok sayıda raporda, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel riskleri değerlendirildi. Yapay zeka teknolojilerinin olası risklerini değerlendirmek adına ABD de son dönemlerde önemli adımlar attı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, geçmiş aylarda birden fazla kez Beyaz Saray’da teknoloji liderleri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde yapay zeka teknolojilerinin potansiyel fayda ve riskleri ele alındı.

Birleşik Krallık’ta Yapay Zeka Zirvesi

Birleşik Krallık yetkilileri, 1-2 Kasım’da düzenlenecek olan yapay zeka zirvesi için hazırlıklara başladı. Düzenlencek zirveye çok sayıda teknoloji uzmanı ve akademisyen davet edildi.

Birleşik Krallık’ın ev sahipliği yapacağı yapay zeka güvenliği zirvesinde, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel riskleri değerlendirilecek. Ayrıca zirveye düzenleyici kurumlardan da çok sayıda yetkilinin katılacağı ifade edildi.

Bletchley Park’ta düzenlenecek olan yapay zeka zirvesinde katılımcı sayısının 100’e yaklaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılım sağlaması bekleniyor.

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