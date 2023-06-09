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Kripto para piyasalarında kümülatif hacim düşmeye devam ediyor ve son gelişmeler pek bunun lehine değil. Azalan yatırımcı ilgisi ve Binance borsasının ABD’deki geleceği derken bugün bir borsa da ülkedeki hizmetlerini sınırlandırdı. Tüm bunlar Bitcoin fiyatının bir süre daha negatif seyredebileceğini gösteriyor.

Kripto Para Borsası Ülkeden Çekiliyor

Cryptocom borsası 21 Haziran’dan itibaren kurumsal takas hizmetini Amerika’da askıya alacağını açıkladı. Singapur merkezli kripto para borsası, kurumsal müşterilerden gelen sınırlı talebi, mevcut piyasa koşullarını bu kararının gerekçesi olarak gösterdi. Borsadan yapılan açıklamada platformun kurumsal kullanıcılarına hizmeti askıya alma kararı hakkında önceden bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

Borsanın bireysel yatırımcılara hizmet veren mobil uygulaması ABD’de erişilebilir durumda ve bu konuda herhangi bir geri adım atılmayacak. Amerikalı bireysel yatırımcılar, CFTC tarafından düzenlenen kripto para türevleri ticaretinin yanı sıra, kullanıcıların çeşitli kripto para birimlerinin gelecekteki hareketlerine ilişkin long veya short alım satım pozisyonları açmalarına olanak tanıyan UpDown Options teklifine de erişebiliyor.

Kurumsal Talep Tehlikede

Düzenleyici belirsizlik nedeniyle şimdilik kurumsalların cesareti kırılmış gibi görünüyor. Ülkenin ilk halka arz edilmiş kripto borsası olan Coinbase bile menkul kıymet düzenleyicisiyle mücadele etmek zorunda kalıyor. ABD’nin sektöre yönelik düzenleyici baskısı FTX’in çöküşünden yaklaşık sekiz ay sonra arttı ve FTX’te ihmal edilen soruşturmalar şimdi ayakta kalan kripto borsaları için yürütülüyor.

Coinbase borsası ülkedeki baskıya tepki olarak çeşitli adımlar atıyor. Reklam kampanyaları, lobicilik faaliyetleri, eğitimler, paneller düzenliyor. Ancak FTX çöküşü özellikle siyasilerin önemli bölümünün kriptoya bakışını büyük ölçüde etkiledi. Milyarlarca dolar kaybeden müşterilerin kriptoya düşman olduğunu varsayan Demokratlar bunu bir siyasi propagandaya çeviriyor.

SEC şimdilik altcoinler özelinde davaların yükünü karşılayamayacağı için en büyük 2 borsanın üstüne giderek sektörü dizginlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde CFTC başkanı “kripto paraların yeniden yükselebileceğinden” endişeyle bahsetti ve hızla harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Ancak CFTC bütçesindeki talep edilen %10’luk artış halen onaylanmış değil.

Düzenleyiciler şimdilik yeterli işgücüne sahip olmadığı için endüstri üzerinde sınırlı baskı kurabiliyor.