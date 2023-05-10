Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın başından bu yana yaşanan ralliyi yakalayarak büyük kazanç sağlamasıyla bilinen ve yakından takip edilen kripto para analisti DonAlt, Bitcoin’de (BTC) büyük bir satışı tetikleyecek kötü bir haberin gelmek üzere olduğu konusunda yatırımcıları uyardı. İşte analistin BTC’ye dönük öngörüsü.

“Çöküş İçin Bir Neden Gerekiyor”

Anonim kripto para analisti DonAlt, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için aşağı yönlü riskin, FTX’in neden olduğu düşüş riskinden artık daha fazla olduğunu iddia ederek “Aşağı yönlü risk şu anda altı ay öncesine kıyasla çok daha yüksek. Memecoin’ler ralli yaptığına ve dolandırıcılar dışarıda dolandırabildikleri herkesi dolandırdığına göre, yükselmek için artık daha az neden var. Sadece çöküş için bir neden gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

DonAlt’a göre, Bitcoin’in 2022’nin Kasım ayında gördüğü en düşük seviyesinden yaptığı yüzde 100’lük yükseliş makro ayı piyasası içinde yapılan basit bir ayı piyasası sıçramasından ibaret:

Bu harekete teknik açıdan bakacak olursanız 69 bin dolardan 16 bin dolara sıfır sıçrama ile sert bir düşüş oldu. Bunun bir kısmını mevcut fiyat hareketi ile takip ettiğinizde eski aralığa bile geri dönemediğini görürsünüz. Hislerimi ve yükseliş beklentimi görmezden gelecek olursak bu bir ayı piyasası rallisinden başka bir şey değil.

Analist, Bitcoin’in henüz boğa bölgesine geçmediğine inanıyor olsa da 16 bin doların mevcut ayı döngüsü için dip olduğundan son derece emin:

Ben hala dibin görüldüğüne inanan gruptanım ve 20 bin dolara yakın fiyatlar birer harika alım fırsatıdır. Karar vermeden önce kripto paranın her iki tarafına da bakmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum ve söylemeliyim ki, şu an için ayı argümanın savunmak ve buna göre pozisyon almak çok daha iyi.

Analistten Çarpıcı Bitcoin Yorumu

Spesifik olarak Bitcoin‘e ilişkin görüşünü paylaşan DonAlt, en büyük kripto paranın 20 bin dolar ila 30 bin dolar arasında sıkışıp kaldığı sürece muhtemelen yatay hareket etmesini beklediğini belirtirken, önemli seviyeleri ve seviye aralıkları şu şekilde sıraladı: