Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir dönemin efsane medya oynatıcısı Winamp, son masaüstü güncellemesiyle Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) tabanlı müzik NFT’leri için destek sunmaya başladı.

ERC-721 ve ERC-1155 Token’larını Destekleyecek

Efsane medya oynatıcısı Winamp, son masaüstü güncellemesiyle Ethereum ve Polygon tabanlı müzik NFT’leri için destek sunmaya başladı. Yeni web3 odaklı destek, kullanıcıların MetaMask cüzdanlarını Chrome, Firefox ve Brave web tarayıcılarından bağlamalarına ve Ethereum ve Polygon’daki ERC-721 ve ERC-1155 token’larından müzik yüklemelerine imkan veriyor.

Winamp CEO’su Alexandre Saboundjian, konuya ilişkin yaptığı yaptığı açıklamada, “Winamp’ın doğuşu her zaman erişilebilirlik ve yenilikle ilgili olmuştur ve bugün müzik NFT‘lerini ve diğer mevcut formatları okuyan ilk bağımsız medya oynatıcısını başlatmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Saboundjian, “Winamp, mp3’lerin müzik dinleme ve müzikten keyif alma şeklimizi değiştirdiği ilk dijital müzik inovasyonunun önemli bir parçasıydı. Şimdi, giderek daha fazla sanatçı Web3’ü ve potansiyelini keşfettikçe, bir sonrakinin öncülüğünü yapıyor ve destekliyoruz.” eklemesini yaptı.

Son Sürüm Güncellemesi Hakkında

Winamp’ın son sürüm güncellemesi, medya oynatıcısına müzik NFT‘leri için destek eklemenin yanı sıra, bellek kullanımını azaltırken ve programın güvenliğini de yükseltiyor. Medya oynatıcısında yapılan güvenlik yükseltmesi beklendiği gibi müzik NFT desteğinin sunulmasıyla ilişkilendiriliyor.

İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürülen Winamp, o dönemin en çok bilinen ve açık ara en çok kullanılan Windows tabanlı medya oynatıcısıydı. O zamandan bu yana Windows Media Player ve Apple Music gibi çeşitli medya platformlarının öne çıkmasıyla Winamp geride kaldı ve medya oynatıcısının pabucu dama atıldı. Bugün daha halen marka bilinirliği ile öne çıkan Winamp’ın NFT desteği sunmasının medya oynatıcısının kullanımını artırıp artırmayacağını ise zaman gösterecek. Winamp gibi bir markanın Web3 için harekete geçmesi şimdiden bazı kullanıcıları heyecanlandırmış durumda.