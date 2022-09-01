Bitcoin (BTC) yine 20.000 doların altına düşerken, önde gelen altcoin'ler yeni listelemeler, ortaklıklar ve güncellemeler ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Bitcoin (BTC) yine 20.000 doların altına düşerken, önde gelen altcoin’ler yeni listelemeler, ortaklıklar ve güncellemeler ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Binance US, ADA’ya Staking Desteği Ekledi!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ABD kolu olan Binance.US Çarşamba günü, müşterilerinin artık Cardano‘larını (ADA) platformda stake edebileceklerini duyurdu. Staking, belirli kripto paraları tutmanın karşılığında ödül kazanmanın bir yoludur. Açıklamaya göre, müşteriler artık ADA’yı stake edebilir ve %6,1’e kadar yıllık getiri kazanabilir. Duyuruda müşterilerin, ADA’larını stake ettiğinde haftalık olarak ödeme alacakları da belirtildi. Yatırımcılar, minimum 0.01 ADA, maksimum ise 4.400.000 ADA stake edebilirler. Binance, AUDIO, AVAX, BAND, BNB, ATOM, LPT, MATIC, DOT, SOL ve GRT gibi kripto paralar için staking hizmeti sunuyor. Binance.US’de listelenmek ADA için önemli bir başarı. Borsa, son 24 saatte 278 milyon doların üzerinde işlem hacmiyle Kraken ve Coinbase’in ardından ABD’deki en büyük 3. borsa konumunda. Brorsa ayrıca, güvenliği ve düşük ücretleri ile ön plana çıkıyor.

Cardano Mart ayında Coinbase’den de stake desteği aldı. Önde gelen borsa, kullanıcılara lansmanda %3,75 yıllık faiz teklif etti. Bu kritik duyuru, ADA fiyatını yaklaşık 0,8 dolardan 1 doların üzerine çıkardı. Cardano, Vasil Hard Fork güncellmesi için gün sayıyor. Tarihsel olarak, Cardano güncellemeleri fiyat artışlarına ve borsalar arasında talebin artmasına neden oldu. ADA’nın Binance.US’ta stake için listelenmesi de fiyat için katalizör görevi görebilir. ABD’nin en büyük borsalarından gelen destek ülkede ADA’ya olan talebin arttığının bir işareti.

Santiment: ADA’da İşler Yolunda Gidiyor

Santiment verilerine göre, ADA’ya yönelik yatırımcı hissiyatı Mart ayında görülen seviyelere ulaştı. Bu metrik, ADA’ya olan inancın hala sarsılmaz olduğuna işaret ediyor. Cardanoağı etrafındaki duyarlılık giderek daha olumlu hale geldi. Cardano, son 24 saatte %2,6 düşüşle 0,4404 dolardan işlem görüyor.Cardano CEO’su Charles Hoskinson, Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi.

Kripto para piyasası son zamanlarda büyük değer kaybı yaşarken, ADA da bekleneni veremedi. ADA yatırımcıları, hayal kırıklıklarını çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmeye devam ediyor. Kasım 2021’de 3,1 dolara yükselen ADA, bugüne kadar %85’ten fazla düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı önemli kayıplara sürükledi. Birçok yatırımcı, ADA fiyatının yakın gelecekte tekrar yükseleceği konusunda hala iyimser olsa da, ekosistemin çabaları sorgulanmaya başlandı.