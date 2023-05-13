Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Binance’in Kanada’dan Çekileceğini Duyurması Sonrası Asıl Şok Orada Yaşanabilir!

Binance’in Kanada’dan Çekileceğini Duyurması Sonrası Asıl Şok Orada Yaşanabilir!

Özet

  • Binance'in Kanada'dan çekileceğini duyurması sonrası tartışmalar başladı.
  • Piyasa gözlemcileri ve uzmanları Binance'in ABD'den de çekilebileceği üzerinde duruyor.
  • ABD'li düzenleyicilerin kripto para şirketlerine dönük baskısının Binance'i ülkeden çekilmeye zorlayacağı değerlendiriliyor.
12:10
13 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 12 Mayıs’ta kripto para şirketleri için yayınlanan yeni kripto yönergelerine tepki olarak Kanada’dan çekileceğini duyurdu. Kripto para borsasının bu hamlesi ABD’de ciddi bir düzenleyici inceleme baskısıyla karşı karşıya karşıya olduğunu bir dönemin ortasında yaşanması Binance’in ABD’den de çekilebileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Binance, Kanada’dan Çekiliyor

Binance, 12 Mayıs’ta yaptığı duyuruda Kanada‘dan çekilen diğer büyük kripto para şirketlerine katıldığını açıkladı. Dev kripto para borsası hala Kanada Blockchain endüstrisine karşı yüksek umutlar taşıyor olsa da ülkeden çekilerek önemli bir karara imza atmış oldu. Binance’in Kanada’dan çekilme kararının gerekçesi olarak stablecoin ve yatırımcı limitleriyle bağlantılı yeni kripto yönergeleri gösteriliyor. Kripto para borsası, Kanadalı kullanıcıları için bu çekilmenin onların hesaplarını nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla iletişim sağlanacağını da ekledi.

Bununla birlikte, kripto para borsası, kullanıcıların daha geniş bir kripto para seçeneklerine erişme özgürlüğünü yeniden kazanacakları bir günde Kanada’ya geri döneceğinin de altını çizdi.

ABD Pazarından da Çekilebilir

Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) da ABD‘nin ortaya koyduğu kripto para yönergelere uymama konusunda yasal zorluklarla karşı karşıya. Son olarak ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), CZ ve Binance’i işleten diğer üç kuruluşa karşı dava açtı.

İlk olarak 11 Mayıs’ta Binance’in ABD kolu Binance.US‘in çoğunluk hissesini elinde tutan CZ’nin şirketteki hisselerini azaltmanın yollarını aradığını yönünde bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberde Binance CEO’sunun 2022’in yazından bu yana Binance US’deki hisselerinin bir kısmını satmaya çalıştığı iddia edildi.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, ABD’li düzenleyicilerin kripto para şirketlerine ve borsalarına dönük baskısının artarak devam etmesinin Binance‘i ülkeden çekilmeye zorlayabileceği, CZ’nin borsanın ABD kolu Binance.US hisselerini azaltma çabasının da bunun bir göstergesi olabileceği üzerinde duruyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!
Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!
Bu Fırsat Kaçmaz! Teknik Bu Altcoin En Az Yüzde 40 Yükselecek Diyor!
Bu Fırsat Kaçmaz! Teknik Bu Altcoin En Az Yüzde 40 Yükselecek Diyor!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Düşüş Bitti Mi? Shiba Coin Fiyat Analizi! Shiba Inu (SHIB) İçin Sırada Ne Var?
Düşüş Bitti Mi? Shiba Coin Fiyat Analizi! Shiba Inu (SHIB) İçin Sırada Ne Var?
Son Dakika: Binance Kötü Haberi Verdi! Kripto Devinden Geri Adım!
Son Dakika: Binance Kötü Haberi Verdi! Kripto Devinden Geri Adım!
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023