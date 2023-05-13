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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 12 Mayıs’ta kripto para şirketleri için yayınlanan yeni kripto yönergelerine tepki olarak Kanada’dan çekileceğini duyurdu. Kripto para borsasının bu hamlesi ABD’de ciddi bir düzenleyici inceleme baskısıyla karşı karşıya karşıya olduğunu bir dönemin ortasında yaşanması Binance’in ABD’den de çekilebileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Binance, Kanada’dan Çekiliyor

Binance, 12 Mayıs’ta yaptığı duyuruda Kanada‘dan çekilen diğer büyük kripto para şirketlerine katıldığını açıkladı. Dev kripto para borsası hala Kanada Blockchain endüstrisine karşı yüksek umutlar taşıyor olsa da ülkeden çekilerek önemli bir karara imza atmış oldu. Binance’in Kanada’dan çekilme kararının gerekçesi olarak stablecoin ve yatırımcı limitleriyle bağlantılı yeni kripto yönergeleri gösteriliyor. Kripto para borsası, Kanadalı kullanıcıları için bu çekilmenin onların hesaplarını nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla iletişim sağlanacağını da ekledi.

Bununla birlikte, kripto para borsası, kullanıcıların daha geniş bir kripto para seçeneklerine erişme özgürlüğünü yeniden kazanacakları bir günde Kanada’ya geri döneceğinin de altını çizdi.

ABD Pazarından da Çekilebilir

Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) da ABD‘nin ortaya koyduğu kripto para yönergelere uymama konusunda yasal zorluklarla karşı karşıya. Son olarak ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), CZ ve Binance’i işleten diğer üç kuruluşa karşı dava açtı.

İlk olarak 11 Mayıs’ta Binance’in ABD kolu Binance.US‘in çoğunluk hissesini elinde tutan CZ’nin şirketteki hisselerini azaltmanın yollarını aradığını yönünde bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberde Binance CEO’sunun 2022’in yazından bu yana Binance US’deki hisselerinin bir kısmını satmaya çalıştığı iddia edildi.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, ABD’li düzenleyicilerin kripto para şirketlerine ve borsalarına dönük baskısının artarak devam etmesinin Binance‘i ülkeden çekilmeye zorlayabileceği, CZ’nin borsanın ABD kolu Binance.US hisselerini azaltma çabasının da bunun bir göstergesi olabileceği üzerinde duruyor.