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Binance’de Bu Altcoin’deki Hareket Dikkat Çekti: Zamanlama Manidar!

Popüler bir altcoin’in arkasındaki vakfın Binance’e büyük miktarda token göndermesi ve bu hamlenin zamanlaması dikkatleri çekiyor.
15:12
20 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre Fantom ekosisteminin arkasındaki ana itici güç olan Fantom Vakfı, son on chain  verilere göre 7,5 milyon FTM tokenini Binance‘e aktardı. Mayıs 2022’deki LUNA/UST çöküşünden bu yana ilk kez vakıf tokenları Binance’e aktarıyor. Bu da analistlere göre vakfın potansiyel bir piyasa dönüşü öncesinde kâr elde etmek istediğinin bir işareti olabilir.

Binance ve FTM’nin Hamlesi

Yapılan açıklamalara göre vakıfların tokenları yerel en yüksek seviyelerden transfer etmesi alışılmadık bir durum değil. Çünkü piyasa katılımcıları, piyasada bir tersine dönüş yaşanmadan önce fiyat artışından faydalanmak ve kar elde etmek isteyebilirler. Yapılan açıklamalara göre bu durum 2021 yılında Ethereum ve Ethereum Vakfı’nda da görülmüştü.

Öte yandan FTM tokenlarının yakın zamanda transfer edilmesine rağmen, proje piyasada güçlü bir fiyat performansı gösterdi ve Ocak ayında piyasa genelindeki tersine dönüşün başlangıcından bu yana %160’tan fazla değer kazandı. Bu durum, projenin Layer-2 çözümlerini çevreleyen hype’tan ve altcoin piyasasının genel gücünden faydalanmaya odaklanmasına bağlanabilir.

Bir Düşüş Habercisi Mi?

Bununla birlikte analistlere göre, FTM tokenlerinin son transferi, vakfın kripto para biriminin fiyatının yerel bir yüksekliğe ulaştığına ve yakında bir tersine dönüş yaşayabileceğine inandığının bir işareti olabileceğinden, yatırımcılar dikkatli olmalı. Bu noktada FTM‘nin son zamanlarda yükselişe geçtiğini ve piyasada bir düzeltme yaşanabileceğini unutmamak da oldukça önemli bir nokta olarak lanse ediliyor.

Bunlara ek olarak vakıflar çeşitli nedenlerle tokenları transfer edebileceğinden, tokenların son transferinin proje için mutlaka bir düşüş görünümüne işaret etmeyebileceğini de belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte, transferin zamanlaması, vakfın temkinli bir yaklaşım benimsediğini ve FTM’nin fiyatı hala yüksekken kar elde etmek istiyor olabileceğini gösteriyor.

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