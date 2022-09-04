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Binance Yüzünden Bu Altcoin Sahipleri Uykusuz Kalacak!

Bir darbe de Binance borsasından geldi. Hikaye güzeldi ancak coşku bitiyor, yatırımcılar dikkatli olmalı.
10:51
4 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eylül ayının ilk hafta sonu ve Bitcoin halen 20.000 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor. Altcoinler bugünlerde eriyor. Ancak bu altcoinin fiyatı direkt olarak Binance tarafından yapılan bir duyuruyla düşmeye başladı. Yatırımcıları birkaç sıfır atmayı hedeflerken şimdi fiyat daha fazla kayıp riskiyle karşı karşıya, detaylar haberimizde.

Terra Classic (LUNC)

Son zamanlarda LUNC token yeniden ilgi odağı haline geldi. Terra enkazının ayakta kalmaya çalışan hali birçok eski yatırımcının desteğiyle hayata dönmeye çalışıyor. Yakın zamanda onaylanan %1,2’lik yakım vergisi de bu doğrultuda atılan bir adımdı. Do Kwon ve Terraform Labs’ın desteğini kaybeden ağ için daha önce önemli fiyat uyarılarında bulunmuştuk. Bu son adımın da trilyonu geçen arza pek katkısı olmayacak. Doğal olarak fiyata da uzun vadede etkisi yok. Her işlem için talep edilen %1,2’lik vergi borsalar tarafından desteklenmiyor bu sebepten başarıya ulaşması da mümkün değil. Borsalardaki alım satımlar off-chain gerçekleşir ancak vergi kuralı ağdaki işlemleri kapsar.

Nitekim %1,2’lik yakım hikayesi kulağa hoş geliyordu ve çok sayıda yatırımcı bunun gerçek olabilme ihtimalini satın aldı. Daha fazlası ise oluşan hype nedeniyle %100’ün üzerinde kazançla kısa vadeli satışlarını gerçekleştirdi.

Binance Duyuruyla Düştü

Binance, Ethereum ağı (ERC20) ve USTC (Shuttle) aracılığıyla LUNC (Shuttle) para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alacağına dair bir güncelleme yayınladı. Ayrıca BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum ağı (ERC20) ve Polygon ağı üzerinden işlemleri askıya alacak. Para çekme ve para yatırma işlemleri 7 Eylül 2022 tarihinden itibaren süresiz engellenecek. Haberin açıklanmasından sonra, LUNC yaklaşık %6’lık bir kayıp yaşadı. Fiyat son 24 saatte 0.0002401 dolar ile 0.0002698 dolar arasında hareket etti.

LUNC’nin yedi günlük performansı, fiyatı %100’den fazla arttığı için hype etkisini göstermiş olsa da Binance gelişmesi coşkuyu bastırdı. Bu nedenle, borsadan destek gelmemesi, önümüzdeki günlerde LUNC‘nin fiyatını olumsuz etkileyebilir. Ancak kullanıcılar yine de LUNC ve USTC tokenlerini Terra Classic ağı üzerinden yatırabilecek ve çekebilecekler. Nitekim Binance tüm teknik gereksinimin bu noktada sağlanacağını taahhüt etti.

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