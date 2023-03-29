Bitcoin fiyatı Binance yarasını nasıl sardı. Yatırımcılar için sırada ne var?

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Kral kripto para birimi düştüğü gibi yükseldi ve fiyatı tekrar 28.000 doları aştı. Şaşırtıcı bir geri dönüş oldu. Aynı zamanda bu yükseliş umut da veriyor. Binance gibi devasa bir borsaya açılan davanın ardından Bitcoin fiyatının 15.000 dolara düşmüyor oluşu umut vericidir. Demek ki bazı şeyler değişiyor.

ABD Binance Davası

En büyük kripto para borsasına açılan dava ABD’nin vergi kaybı odağında. Bunun dışında ABD vatandaşlarının izinsiz biçimde borsayı kullanıyor olması da ciddi bir sorun. Ancak tüm bunlar Binance borsasının FTX gibi bir dolandırıcı olmadığını gösteriyor. Eğer Binance bir dolandırıcı değilse açılan davanın sonucunda ölümcül bedeller ödemez. Muhtemelen 10 ay içinde Binance borsasına 100 milyon doların üzerinde ciddi bir para cezası kesilecek. Binance bunu ödeyip geçmişini temizlemiş olacak. Geçmişte yaptığı hatalardan dolayı bugün sorunlar yaşayan Binance, geçmişini de temizledikten sonra artık çok daha temkinli ve kendinden emin adımlar atabilecek.

Kripto endüstrisi ABD yargısı eliyle bu alanın meşrulaşması için dolar ödeyecek. Bugün borsada işlem gören, kapsamlı denetimlerden geçen Coinbase borsası bile SEC davasıyla karşı karşıya. O halde artık kripto yatırımcıları aşılandı. Bu tarz davalar yatırımcıları daha az korkutuyor. Bu da endüstri lideri şirketlerin hakkını savunabileceğine olan inancı gösteriyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin ayıları kendinden emin şekilde BTC’yi açığa satıyorlardı. Ancak piyasa bu kadar emin yatırımcıları çoğu zaman ters köşeye yatırır. Klasik bir short squeeze piyasayı beş günün en yüksek seviyelerine taşırken Bitcoin 28.500 doları aştı. Ani yükseliş, direnci ortadan kaldırmak ve daha yüksek seviyelerin geri dönmesine izin vermek için bir grup shortun “patlatıldığı” borsaların izniyle geldi. Analist Skew’in de belirttiği gibi, bu shortlar Bitcoin’in önceki hareketlerinden kalmıştı ve yaklaşık 1.500 BTC değerindeydi. Analiz kaynağı Coinglass’a göre, 29 Mart için toplam BTC kısa likidasyonları yazım sırasında yaklaşık 20 milyon dolardı.

Material Indicators Binance spot emir defterindeki değişikliklere dikkat çekti. ABD’den 31 Mart’ta açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde, yatırımcıların aşağı yönlü hareketin yeniden başlaması halinde potansiyel alım fırsatlarına hazırlandığı görüldü.

“Bu arada fiyat pompalanıyor. Eğer boğalar 28.000 doları geçmeden önce momentumlarını kaybederse, işler kızışabilir”.

Bu arada Skew, kısa vadeli yukarı yönlü hareketin devam etmesi için boğaların ciddi bir alım gücü toplaması gerektiğini kabul etti