Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Binance Yarası Sarıldı! BTC Yeniden 28.000 Dolar! Kripto Para Uzman Yorumları!

Bitcoin fiyatı Binance yarasını nasıl sardı. Yatırımcılar için sırada ne var?
13:04
29 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi düştüğü gibi yükseldi ve fiyatı tekrar 28.000 doları aştı. Şaşırtıcı bir geri dönüş oldu. Aynı zamanda bu yükseliş umut da veriyor. Binance gibi devasa bir borsaya açılan davanın ardından Bitcoin fiyatının 15.000 dolara düşmüyor oluşu umut vericidir. Demek ki bazı şeyler değişiyor.

ABD Binance Davası

En büyük kripto para borsasına açılan dava ABD’nin vergi kaybı odağında. Bunun dışında ABD vatandaşlarının izinsiz biçimde borsayı kullanıyor olması da ciddi bir sorun. Ancak tüm bunlar Binance borsasının FTX gibi bir dolandırıcı olmadığını gösteriyor. Eğer Binance bir dolandırıcı değilse açılan davanın sonucunda ölümcül bedeller ödemez. Muhtemelen 10 ay içinde Binance borsasına 100 milyon doların üzerinde ciddi bir para cezası kesilecek. Binance bunu ödeyip geçmişini temizlemiş olacak. Geçmişte yaptığı hatalardan dolayı bugün sorunlar yaşayan Binance, geçmişini de temizledikten sonra artık çok daha temkinli ve kendinden emin adımlar atabilecek.

Kripto endüstrisi ABD yargısı eliyle bu alanın meşrulaşması için dolar ödeyecek. Bugün borsada işlem gören, kapsamlı denetimlerden geçen Coinbase borsası bile SEC davasıyla karşı karşıya. O halde artık kripto yatırımcıları aşılandı. Bu tarz davalar yatırımcıları daha az korkutuyor. Bu da endüstri lideri şirketlerin hakkını savunabileceğine olan inancı gösteriyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin ayıları kendinden emin şekilde BTC’yi açığa satıyorlardı. Ancak piyasa bu kadar emin yatırımcıları çoğu zaman ters köşeye yatırır. Klasik bir short squeeze piyasayı beş günün en yüksek seviyelerine taşırken Bitcoin 28.500 doları aştı. Ani yükseliş, direnci ortadan kaldırmak ve daha yüksek seviyelerin geri dönmesine izin vermek için bir grup shortun “patlatıldığı” borsaların izniyle geldi. Analist Skew’in de belirttiği gibi, bu shortlar Bitcoin’in önceki hareketlerinden kalmıştı ve yaklaşık 1.500 BTC değerindeydi. Analiz kaynağı Coinglass’a göre, 29 Mart için toplam BTC kısa likidasyonları yazım sırasında yaklaşık 20 milyon dolardı.

Material Indicators Binance spot emir defterindeki değişikliklere dikkat çekti. ABD’den 31 Mart’ta açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde, yatırımcıların aşağı yönlü hareketin yeniden başlaması halinde potansiyel alım fırsatlarına hazırlandığı görüldü.

“Bu arada fiyat pompalanıyor. Eğer boğalar 28.000 doları geçmeden önce momentumlarını kaybederse, işler kızışabilir”.

Bu arada Skew, kısa vadeli yukarı yönlü hareketin devam etmesi için boğaların ciddi bir alım gücü toplaması gerektiğini kabul etti

“28.000-30.000 dolar arasındaki likiditeyi sormak için büyük miktarda piyasa alımına ihtiyaç var.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!
Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!
Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?
Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023