Ünlü veri analiz şirketi tarafından yapılan açıklamalarda Binance ve Coinbase adına çarpıcı veriler yayınlandı! İşte detaylar!

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Kripto veri analitik platformu Kaiko’ya göre, hacim olarak en büyük kripto para borsası Binance, son haftalarda ABD’deki düzenleyici sorunlar nedeniyle pazar payında ciddi bir düşüş gördü.

Binance’da Gerileme!

Ünlü veri analiz şirketi Kaiko, yakın tarihli bir haber bülteninde Binance’in yalnızca son iki hafta içinde pazar payının %16’sını kaybettiğini belirtti. Firma yaşanan düşüşün kısmen, Emtia Geleceği Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) borsayı, CEO’su Changpeng Zhao’yu ve şirketin eski baş uyum görevlisi Samuel Lim’i uzun bir düzenleyici ihlaller listesiyle suçladığına dair son haberler nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Ancak Kaiko, kaybedilen pazar payının çoğunu Binance’in 13 BTC spot ticaret paritesi için ücretsiz ticaret promosyonunu sonlandırmasına bağlı olabileceğini öne sürdü. Analitik şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Binance, CFTC davasından ve sıfır komisyonlu ticaretin sona ermesinden sadece iki hafta sonra spot hacminde %16 pazar payı kaybetti. Ancak türev hacimlerine bakıldığında trend oldukça farklı: Binance, sürekli vadeli işlem hacmi için pazar payının yalnızca yaklaşık %2’sini kaybetti. Bu durum pazar payının çoğunluğunun bir davayla ilgili endişelerden ziyade tamamen sıfır komisyonlu spot ticaretin sona ermesi nedeniyle kaybedildiğini gösteriyor.

Coinbase Açıklaması!

Bununla birlikte veri sağlayıcı, Binance’in küresel pazarda %54 oranında hakimiyetiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olmaya devam ettiğini belirtiyor. Kaiko ayrıca ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’in yerel pazar payının önemli bir bölümünü kaybettiğini de bildirdi. Kaiko konu hakkında şunları söyledi: