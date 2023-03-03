Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın vadeli işlemler kolu Binance Futures, Perpetual Protocol (PERP) vadeli işlemlerini başlatacağını duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın vadeli işlemler kolu Binance Futures, Perpetual Protocol (PERP) vadeli işlemlerini başlatacağını duyurdu. İşte Binance Futures’ın PERP için yaptığı listeleme duyurusunun detayları.

Binance’ın Vadeli İşlemler Kolu Binance Futures’ın PERP Hamlesi

Binance‘ın vadeli işlemler kolu Binance Futures, Perpetual Protocol (PERP) vadeli işlemlerini 6 Mart’ta TSİ 15.00’da başlatacağını açıkladı. Yapılan duyuruda “Binance Futures, 6 Mart 2023 tarihinde UTC’de 12.00’da 20x’e kadar kaldıraçla USDⓈ-M PERP sürekli sözleşmesini piyasaya sürecek.” notu düşüldü.

Perpetual Protocol’ün vadeli işlemlerdeki yerini almasıyla dayanak varlık PERP olacak iken yerleşim varlığı en büyük altcoin ihraççısı Tether’in USDT’si olacak. Belirtildiği gibi PERP için maksimum kaldıraç 20x olacak.

Binance’ın duyurusunun ardından Perpetual Protocol’ün yerel varlığı PERP hareketlendi ve yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 1,10 doların üzerini gördü.

Perpetual Protocol (PERP) Nedir?

Perpetual Protocol, Ethereum ve xDai üzerinde vadeli işlemler için bir merkeziyetsiz borsadır (DEX). PERP ise protokolün hizmet token’ı olarak hareket etmektedir.

Perpetual Protocol’deki yatırımcılar BTC, ETH, DOT, SNX, YFI ve diğerleri gibi sayısı giderek artan kripto para üzerinde 10x’e kadar kaldıraçla açığa alış (long) veya açığa satış (short) işlem gerçekleştirebilir. Alım satım gözetimsizdir, yani varlıkların kontrolü ve mülkiyeti her zaman yatırımcıların elindedir. Perpetual Protocol, sabit ürün eğrileri tarafından belirlenen öngörülebilir fiyatlandırma ile on-chain’de (zincir üstünde) likidite sağlayan bir dijital otomatik piyasa yapıcı (vAMM) kullanır. Ayrıca Perpetual Protocol, vAMM’lerini piyasadan bağımsız ve tamamen teminatlı olacak şekilde tasarlamıştır.

Perpetual Protocol’ün ortaya koyduğu vizyon, dünyanın en iyi, en erişilebilir ve en güvenli merkeziyetsiz türev ticaret platformunu oluşturmaktır. Proje, DeFi projeleri üzerine inşa ederek ve projelerin Perpetual Protocol üzerine inşa edilmesine izin vererek “DeFi para legosu” geleneğini benimsemektedir.