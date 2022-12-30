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Binance’dan Sürpriz Hamle! Hedefte O Altcoin Var!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda stablecoin'i Binance Coin'in (BUSD) TRON (TRX) ağına entegre edildiğini duyurdu.
12:43
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda kendi stablecoin’i Binance Coin‘in (BUSD) TRON (TRX) ağına entegre edildiğini, entegrasyon çalışmasının tamamlandığını belirtti. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, TRC-20’de BUSD yatırma ve çekme işlemlerinin başladığı belirtildi.

Entegrasyon Tamamlandı

Dev kripto para borsası Binance, kendi stablecoin’i BUSD‘nin TRON ağına entegrasyonunun tamamlandığını, TRC-20’de para yatırma ve çekme işlemlerini başladığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Binance, BUSD’nin TRON ağına entegrasyonunu tamamladı. BUSD için para yatırma ve çekme işlemleri artık TRON ağında yapılabilir.” denildi.

Kullanıcılar artık BUSD’yi BNB Chain, Ethereum, Avalanche, Polygon ve son entegrasyonla birlikte TRON ağları üzerinden transfer edebilme imkanına sahipler. Şu anda Binance üzerinden herhangi bir miktardaki BUSD transferi için TRC-20‘de çıkan işlem ücreti 0,80 dolar iken, BNB Smart Chain’de (BEP-20) 0 dolar, BNB Beacon Chain’de (BEP2) 0,50 dolar, AVAX C-Chain’de 0,80 dolar, Polygon’da 0,80 dolar gibi bir işlem ücreti çıkıyor. Öte yandan Ethereum (ERC-20) üzerinden yapılan herhangi bir miktardaki BUSD transferi için çıkan işlem ücreti 3 dolar seviyesinde.

BUSD Sahipleri İçin Önemli Bir Hamle

Piyasa değeri bakımından en büyük stablecoin Tether‘in (USDT) TRC-20 dahil olmak üzere birden fazla ağ için destek sunuyor olması USDT’nin kullanımını artırıcı bir faktör olarak hareket ediyordu. Binance’ın da kendi ve ikinci en büyük stablecoin’inin kullanılabildiği ağları çeşitlendirerek artırıyor olmasıyla BUSD’nin kullanımının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Tüm bunlarla birlikte Binance, bir süredir bazı altcoin’lerde USDT paritesini kaldırarak yerine BUSD paritesini eklemekle ve USDT’nin yanında BUSD paritesi sunmakla meşgul. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsasının bu hamlesi BUSD’ye olan talebi artırmada anahtar faktör olarak hareket edeceği üzerinde duruluyor.

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