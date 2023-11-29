Binance’den Sonra Bir Şok Daha! Dev Kripto Para Borsasının Başı Büyük Belada Olabilir!

Kripto para borsası Coinbase, kullanıcı tabanının bir bölümünü ABD’li federal düzenleyici Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘ndan (CFTC) aldığı bir mahkeme celbi hakkında bilgilendirdi. Söz konusu mahkeme celbi CFTC’nin Dubai merkezli bir kripto para borsası olan Bybit’e yönelik yürüttüğü yasal soruşturmanın bir parçası olmasıyla oldukça kritik.

Bybit’in Başı Büyük Belada Olabilir

Çinli Blockchain gazetecisi ve kripto para uzmanı Colin Wu kısa süre önce CFTC’nin dikkatini Binance’ten Bybit’e çevirmiş olabileceğine işaret etti. Wu, Binance ile sorunları çözdükten sonra ABD’deki birçok Bybit çalışanına ulaşmakta zorlanan CFTC’nin Coinbase’den bazı kullanıcı bilgilerini almaya çalıştığını belirtti. Soruşturma kapsamında Bybit’in ABD’deki müşterilere hizmet sunarak herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğini kontrol etmek üzere Bybit’ten Coinbase’e yapılan transferler, özellikle de Amerikalı kullanıcıların gerçekleştirdikleri işlemler mercek altına alınmış durumda.

Bybit, piyasada en çok kullanılan ve güçlü kripto türev ticaret platformlarından biri. Kripto para borsası ayrıca küresel kripto türevleri ticaret piyasasında da büyük bir paya sahip.

CFTC şu anda Bybit ve Coinbase arasında, özellikle Amerikalı yatırımcıları kapsayan herhangi bir işlem bulacak olursa kripto türev ticaret platformu büyük sıkıntıya girebilir. Bu, geçen haftaki Binance olayından sonra ABD’li federal düzenleyicisinin bir büyük kripto para borsasının daha peşine düştüğü anlamına geliyor.

Öte yandan Bybit, bu ayın başında son CCData Crypto Exchange Benchmark Report‘ta hem spot hem de türev ticaret kategorilerinde özel bir ‘AA’ derecesi almıştı. Bu takdir kripto para borsasının mükemmelliğini, performans ve güvenlikte birinci sınıf standartları koruma konusundaki durumunu yansıtıyor.

CFTC’nin Kripto Para Şirketleri Üzerinde Baskı Kurmaya Devam Ediyor

CFTC, uygulama kılavuzunda belirtildiği üzere, gönüllü ifadeler ve mahkeme celpleri gibi araçları kullanarak soruşturma yürütme yetkisine sahip. Yasal gereklilikler uyarınca, Coinbase’in Mayıs ayında yayımladığı bir yazıda belirtildiği üzere, mahkeme celbi içeren durumlarda bile bilgi toplaması gerekiyor. Coinbase, “Yasalara, yasal yükümlülüklere, düzenlemelere, kolluk kuvvetlerine, hükümete ve diğer yasal taleplere, mahkeme emirlerine uymak veya vergi makamlarıyla bilgiler paylaşmak için makul ölçüde gerekli olduğuna inandığımızda bilgilere erişebilir, okuyabilir, koruyabilir ve paylaşabiliriz” dedi.

Buna ek olarak, diğer ABD’li federal düzenleyici kurumlar da kripto ile ilgili konularda mahkeme celpleri gönderiyor. En son ödeme devi PayPal, bu ayın başında PayPal USD stablecoin’iyle ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) bir mahkeme celbi aldığını duyurmuştu.