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Binance’e Soğuk Duş! Dev Kripto Para Borsasının Lisansı İptal Edildi!

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), ülkede Oztures Trading adıyla faaliyet gösteren Binance Avustralya'ya verilen Avustralya finansal hizmetler (AFS) lisansını iptal etti.
11:27
6 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), ülkede Oztures Trading adıyla faaliyet gösteren Binance Avustralya’ya verilen Avustralya finansal hizmetler (AFS) lisansını iptal etti.

Başlatılan İncelemenin Bir Parçası

Bireysel ve kurumsal müşterilerin sınıflandırılması da dahil olmak üzere Binance’in Avustralya’daki işine yönelik hedefli bir inceleme yürüten ASIC, 29 Mart 2023 tarihinde Oztures Trading’in sahip olduğu AFS lisansının iptal edilmesi veya askıya alınması gerekip gerekmediğini değerlendirme üzere 2001 Şirketler Yasası s915C uyarınca bir toplantı yapacağına dair bildirimde bulunmuştu. Nitekim toplantıdan Binance Avustralya‘nın türev borsası lisansının iptal edilmesi kararı çıktı.

ASIC Başkanı Joe Longo, Binance Avustralya’nın lisansının iptal edilmesine ilişkin olarak “AFS lisans sahiplerinin bireysel ve kurumsal müşterileri yasalara uygun olarak sınıflandırması kritik önemdedir. Kripto türevleri ticareti yapan bireysel müşterilere, Avustralya Finansal Şikayetler Kurumu aracılığıyla harici uyuşmazlık çözümüne erişim de dahil Avustralya’daki finansal hizmetler yasaları kapsamında önemli haklar ve tüketici korumaları sağlanmaktadır.” dedi. Longo, tüketici zararlarının boyutuna odaklanmak da dahil Binance için hedefli incelemelerinin devam ettiğini de ekledi.

Kripto Türevleri ve ASIC

ASIC, geçmişte potansiyel kripto para yatırımcılarını kripto paraların riskli ve karmaşık olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunmasıyla tanınan bir düzenleyici. Kripto türevleri, kaldıraç kullanımı yoluyla yatırımcılar için ek riskler oluşturuyor olmasıyla ASIC’in özellikle odaklandığı bir alan.

Şu an için birçok kripto para ürünü ve hizmeti ASIC tarafından düzenlenmiş değil. Bu durum kripto para yatırımcılarını diğer yatırım türlerine kıyasla kripto paralara yatırdıkları paraların tamamını herhangi bir yatırımcı koruması olmadan kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Longo, “Geçmişte de söylediğimiz gibi ASIC, kripto paralar için tüketicinin korunması ve piyasa bütünlüğüne odaklanan düzenleyici bir çerçevenin oluşturulmasını desteklemektedir. Düzenleyici ayarlara ilişkin nihai karar Avustralya Hükümeti’ne aittir.” dedi.

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