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  •   Binance Rakibinden İddialı Hamle Şimdi Geldi! Kripto İçin Önemli Gelişme!

Binance Rakibinden İddialı Hamle Şimdi Geldi! Kripto İçin Önemli Gelişme!

Kripto para yatırımcıları için sevindiren haber geldi. Bu gelişme Binance rakibi kadar genel olarak piyasaları da pozitif etkileyebilir.
17:30
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance hali hazırda ABD yatırımlarını durdurmak zorunda kaldı ancak ABD’nin kripto devi Coinbase hamlelerine devam ediyor. ABD borsasında işlem gören bir şirket olan Coinbase aynı zamanda sıkı denetimlere tabi tutulduğu için düzenleyicilerle daha az sorun yaşıyor. Ve muhtemelen gelecekte daha az sorun yaşamaya devam edecek. Peki son hamlenin kriptoya faydası ne?

Kripto İçin Önemli Gelişme

Makro trader Eric Peters tarafından hedge fonunun bir birimi olarak kurulan One River Digital, kriptodaki önde gelen isimlerin çoğunun aksine, bireysel müşterilerden tamamen kaçınarak yalnızca emeklilik fonları gibi kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet edecek bir iş kurdu. Coinbase borsası da kurumsal talepten payına düşeni artırmak için One River Digital Asset Management’ı satın aldı. One River’ın trade yerine uzun vadeli sermaye ve para yönetimine odaklanması, yeni sahibi de dahil olmak üzere diğerlerinin şu anda mücadele ettiği token fiyatlarındaki ve kripto borsası faaliyetlerindeki vahşi dalgalanmalara daha az maruz kalmasına neden oluyor.

Coinbase’in kurumsal ürün müdürü Greg Tusar şunları söyledi;

“Bu, kripto dünyasına daha fazla kurumsal sermaye getirmek istemekle ilgili. Bu kripto kışının diğer tarafında harika bir varlık yönetimi işi kurmayı umuyoruz.”

Coinbase borsası başta da söylediğimiz gibi kapsamlı denetimlere tabi tutulduğu için kurumsal talepten büyük bir pay almayı umuyor. Bunu şimdiye kadar başardı ve daha fazlasını yapmak için One River’ı satın aldı. Bu durum güvenli bir iş ortağı bulan kurumsalların daha fazla kripto para yatırımı yapmasına neden olabilir. Doğal olarak kripto paralar için son derece pozitif bir gelişmedir.

One River Digital

One River Digital, 2020 yılında o zamanki en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olarak ortaya çıktı. Brevan Howard Asset Management’ın kurucu ortağı Alan Howard ilk destekçilerden biriydi ve 2021’deki finansman turuna Coinbase, Goldman Sachs Group Inc. ve Liberty Mutual Group Inc yatırımcı olarak eklendi. Bu anlaşma One River Digital’in 186 milyon dolar değerlemeye ulaşmasını sağladı.

Firmanın adı Coinbase Asset Management olarak değiştirildi ve Peters icra kurulu başkanı ve baş yatırım sorumlusu olarak görev yapacak. Goldman, Merrill Lynch ve Soros Fon Yönetimi’nde görev yapmış olan CIO yardımcısı Marcel Kasumovich de görevine devam edecek.

Binance borsasının ABD’li zor durumdaki kripto şirketine yatırımı engelleniyor mevcut anlaşmaları sonlandırılıyorken SEC’in Coinbase tarafından atılan son genişleme hamlelerine göz yumuyor olması gelecek kriptonun kapsamlı bir yasakla karşı karşıya kalmayacağını göz önünde bulundurursak önemlidir. ABD bu endüstride kendi devlerinin büyümesine izin verecek gibi görünüyor.

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