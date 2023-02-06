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  •   Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!

Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!

Dev kripto para borsası olan Binance, Terra ekosisteminin çökmesinin ardından arda kalan altcoin projesi Terra Classic'in (LUNC) planlanan ağ güncellemesini destekleyeceğini duyurdu.
14:01
6 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Terra ekosisteminin çökmesinin ardından arda kalan altcoin projesi Terra Classic‘in (LUNC) planlanan ağ güncellemesini destekleyeceğini duyurdu.

LUNC İçin Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Askıya Alınacak

Kripto para borsası Binance‘dan yapılan duyuruda, “Terra Classic’in ağ güncellemesi, 11.543.150 Terra Classic blok yüksekliğine ulaşıldığında ya da yaklaşık olarak 14 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. LUNC için para yatırma ve çekme işlemleri 11.541.520 Terra Classic blok yüksekliğinden itibaren askıya alınacak.” denildi.

Açıklamada, ayrıca “Ağ güncellemesi sırasında LUNC ticareti etkilenmeyecek. Terra Classic’in ağ güncellemesi 11.543.150 Terra Classic blok yüksekliğinde gerçekleşecek. Tahmini süre yalnızca kullanıcıların referansı içindir. Binance, hesaplarında LUNC bulunduran tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereksinimleri karşılayacak. Güncellenen ağın stabil olduğuna karar verdiğimizde LUNC için para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatacağız ve kullanıcılara başka bir duyuruda bulunmayacağız.” notuna yer verildi.

Terra Classic’in Ağ Güncellemesi Hakkında

Binance’ın destekleyeceğini duyurduğu güncelleme Terra Classic Blockchain‘ini sürümünü v1.0.4’ten v1.0.5’e geçişini sağlayacak. Güncelleme ile ağ üzerinde tespiti yapılan bazı hatalar ve sorunlar düzeltiliyor. Bu bakımdan güncellemenin küçük çaplı bir güncelleme olduğunu, büyük değişikliklere neden olmayacağını belirtelim.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre LUNC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,52 düşüşle 0,0001839 dolardan el değiştiriyor. LUNC, 1 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 47’nci kripto para konumunda.

Kripto para topluluğu, Binance gibi dev kripto para borsasının LUNC için irili ufaklı güncellemelere destek vermesinin oldukça pozitif ve yol gösterici olduğu üzerinde duruyor.

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