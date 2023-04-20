Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak da kabul edilen Binance kesenin ağzını açmış görünüyor. Bakın son hamlesi ne oldu.

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Küresel kripto para borsası Binance, hayırseverlik kolu Binance Charity aracılığıyla küresel kalkınma kuruluşu Mercy Corps’un etki yatırım kolu Mercy Corps Ventures’a (MCV) 1 milyon dolarlık bir taahhütte bulunduğunu duyurdu.

Binance Yatırımının Hedefi Ne?

20 Nisan’da paylaşılan bilgilere göre, marjinal ve düşük gelirli topluluklar için finansal katılımı ve dayanıklılığı artırmak için etik fintech ve Web3 çözümlerinden yararlanan en fazla beş yüksek etkili firma, bu finansman turundan yatırım parası alacak.

Basın açıklamasına göre, gelişmekte olan ekonomilerdeki girişimlerin, Binance ve MCV’nin bu ilişki aracılığıyla masaya getireceği birleşik kaynaklar, bağlantılar ve uzmanlıktan büyük ölçüde yararlanacağı söyleniyor.

Binance Charity Başkanı Helen Hai şunları söyledi:

Yenilikçi dijital çözümler aracılığıyla finansal katılımı teşvik etme misyonlarını desteklemek için Mercy Corps Ventures ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, yaşamları dönüştürmek ve yetersiz hizmet alan nüfuslar için daha fazla fırsat yaratmak için blockchain teknolojisini kullanma hedefimizi mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor.

MCV Yatırımları

MCV bugüne kadar 43 erken aşama işletmeye yatırım yaparak bu işletmelerin faaliyete geçmelerine ve toplam 396,7 milyon dolar tutarında finansman sağlamalarına yardımcı olmuş durumda. Öncelikli pazarlardaki insanların türbülansı atlatmalarına ve geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmak.

Dikkat çekici bir biçimde, portföyündeki şirketlerin %49’u kadınlar tarafından kurulmuş ve adaptif tarım ve gıda sistemleri, kapsayıcı finans ve iklim-akıllı teknoloji alanlarında dayanıklılık artırıcı çözümlere odaklanmıştır. Binance Charity ve MCV birlikte, sorumlu ve ileri görüşlü dijital çözümler sunarak gelişmekte olan ülkelerde finansal hizmetlere erişimin genişletilmesine yardımcı olacak.

Binance Charity’nin 1 milyon dolarlık katkısı, MCV’nin tohum ve erken aşama girişim sermayesi (VC) fonuna aktarılacak. MCV ayrıca, küresel zorlukları ele almak için Web3 teknolojilerini kullanan sosyal misyona sahip kuruluşlar için bir hibe programı olan Crypto For Good Fund’ı da yönetiyor.

Fona bu yıl Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Karayipler, Orta Doğu, Pasifik Adaları ve Batı Balkanlar’daki 50 ülkeden toplam 200 başvuru yapıldı.

Bankasızlar için kredi, doğal iklim dayanıklılığı çözümleri, yardım dağıtımı, tedarik zinciri şeffaflığı ve bankasızlar için kripto özellikli cüzdanlar en önemli öncelikler oldu. Başarılı başvurulara finansmanın yanı sıra mentorluk, etkinin ölçülmesinde rehberlik, ortaklık olanaklarına erişim, bilgi paylaşımı ve marka teşhiri sunulacak.