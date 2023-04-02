Bu dava neden bu kadar önemli? Binance davasını kim kazanır? Uzmanlar neler düşünüyor?

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Müşteri rezervi ve hacim büyüklüğü bakımından kral kripto para borsası Binance önemli bir dönüm noktasına geldi. Yatırımcılar son gelişmeden fazla etkilenmemiş olsa da bu olayın sonuçları tüm kripto para piyasalarını etkileyecek. Elbette konu CFTC davası, peki bu davayı nasıl okumak gerekiyor?

Binance Davası

Binance küresel ölçekte devletlerle karşı karşıya birçok kez geldi. Hatta 2021 yılında büyük bir çapraz saldırı bile başladı. Ancak tüm bunları diyalogla çözmeyi başardı. ABD düzenleyicilerinin de bugün ve geçmişte Binance borsasını hedefleyen bir dizi soruşturması oldu. Hatta bazıları 2018 yılına kadar uzanıyor. Son olarak ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, 28 Mart’ta CEO’su Changpeng Zhao ve eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim ile birlikte Binance aleyhine bir dava açtı. Bu dava Binance borsasının türev hizmetlerini uygun piyasa düzenleyicilerine kaydolmadan ABD müşterilerine sunarak ABD türev yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. CFTC, Binance borsasını “uyum” yerine “ticari endişelere” odaklanmakla suçluyor.

Dava aynı zamanda CFTC’nin sadece borsaya karşı değil aynı zamanda Zhao ve Lim’e karşı da suçlamalarda bulunması nedeniyle manşetlere taşındı. ABD’li düzenleyici kurum ayrıca Binance ve CEO’sunu Emtia Borsası Yasası ve kontrol edilen yabancı şirket kurallarını yedi kez ihlal etmekle suçladı. Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nde Günlük Ekonomi’nin yönetici editörü olan David Waugh şunları söyledi;

“Önemli düzenleyici eylemler Binance’ın ticari faaliyetlerini giderek ABD dışına kaydırmasına neden olabilir. Dahası, Binance US’in bölgedeki Bitcoin işlem hacmindeki büyük payı göz önüne alındığında, borsanın Amerika’daki operasyonlarının potansiyel olarak kapanması, yatırımcılar alternatif platformlara geçmediği sürece yurt içi işlem hacminde bir düşüşe yol açabilir.”

CFTC, daha önce Tether ve Bitfinex’e karşı düzenleyici yaptırım davaları açarak büyük şirketlerin peşinden aktif olarak gitti ve bu da kripto ortamında büyük değişikliklere neden oldu.

Binance Davasını Kim Kazanır?

CFTC, Zhao’nun Binance yöneticileriyle yaptığı özel görüşmeler dahil birçok kanıt topladı. Bazı piyasa uzmanları, bunun ABD’deki küresel kripto borsasının kaderini çok iyi belirleyebileceğine inanıyor. SmartBlocks’un kurucusu Mark Fidelman bu davanın Binance ABD şubesi için sonun başlangıcı olabileceğini düşünüyor. Binance bölgede çok ciddi bir pazar payı yakaladı ve bu ağır suçlamalar borsanın buradaki hizmetlerini durdurmasına neden olabilir.

Binance önemli bir piyasa likiditesi kaynağıdır. Önemli piyasa yapıcılar, alım satım gerçekleştirmek ve likidite elde etmek için Binance borsasını kullanıyor. Piyasanın fiyat ve likidite kaynağı bulma kapasitesi, Binance borsasının faaliyetlerinde yaşanacak herhangi bir aksaklıktan etkilenecektir. Bunun sonucunda yatırımcılar zarar görecek. Devam eden bu soruşturmaların ve CFTC iddialarının çoğu bu noktada yalnızca suçlamalardan ibaret olsa ve mahkemede kanıtlanmamış olsa da, dijital varlık bankası FireBlocks’un baş hukuk ve uyum sorumlusu Jason Allegrante şunları söylüyor;

“Binance’ın nihai olarak nasıl etkilendiğine bağlı olarak, bu durum küresel dijital varlık piyasalarında şok dalgaları yaratabilir. İyi ya da kötü, Binance, üzerinden geçen küresel işlemlerin hacmi göz önüne alındığında artık kritik bir finansal piyasa altyapısına benziyor. Binance borsasının yaşayacağı bir sorun tüm kripto pazarını olumsuz etkileyecek. Şimdi, temelde aynı işte olduğu için emtia düzenleyicisinden bir yaptırım şikayeti alan farklı bir borsanız var. Kripto için bu her iki dünyanın da en kötüsü, Coinbase ve Binance aynı zamanda hedefe kondu”.

Sonuç olarak dava somut delillere (iddia edilen) dayandığı için Binance büyük ihtimalle ceza alacak. 2020 yılındaki örnekte CFTC 100 milyon dolarlık cezanın ardından BitMEX borsasının yakasını bırakmıştı. En iyi senaryo (sürpriz bir zafer elde edemezse) Binance borsasının sadece bir para cezasıyla bu süreçten sıyrılması olacak.