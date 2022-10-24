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Binance’ın Engellenemeyen Yükselişi! Bitcoin ve Altcoin Piyasalarını Domine Ediyor!

Kripto para borsası Binance, son 24 saat içinde spot kripto para piyasalarından yüzde 55,1 pay aldı. Borsa, türev kripto para piyasalarında da benzer şekilde yüksek bir yüzdeye sahip.
15:43
24 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezi kripto para borsası sektöründeki büyük oyuncular arasındaki kıran kırana rekabet devam ederken, Binance‘in hem spot hem de türev kripto para piyasalarındaki işlem hacmini domine ettiği ve rakiplerinin onu yakalamaya yakın bile olmadıkları görülüyor.

Binance’ın Spot ve Türev Piyasalardaki Hakimiyeti

The Block Research’ün derlediği verilere göre, Binance, son 24 saatte takip edilen kripto para borsalarının toplam spot hacminin yüzde 55’inden biraz fazlasını üretti. Yalnızca Upbit (yüzde 6,1), OKX (yüzde 5,4) ve Coinbase (yüzde 5,3) yüzde 5’in üzerinde bir paya sahipken, onları KuCoin ve FTX sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 4,5 pay ile takip etti. Yüzde 1,4 pay ile Binance’ın ABD kolu Binance.US’in de yüzde 0,6 pay ile FTX’in ABD kolu FTX.US’i de geride bıraktığı görülüyor.

Türev kripto para piyasaları söz konusu olduğunda da Binance’ın hakimiyeti göze çarpıyor. Kripto para borsasının son 24 saatte toplam türev hacminin yüzde 54,4’ünü ürettiği görülüyor. Kripto para borsasının en yakın rakibinin yüzde 14’ün biraz üzerinde bir pay ile OKX. OKX’i yüzde 10,2 ile Bybit’in takip ederken, onu yüzde 8,8 pay ile FTX takip ediyor.

Binance’ın Stablecoin Hamlesi

Binance’in hacim cephesinde kripto para borsaları arasındaki belirgin hakimiyeti, stablecoin sektöründeki artan pazar payıyla aynı döneme denk geldi. Stablecoin Binance USD’nin (BUSD) stablecoin piyasasındaki arz payı, Binance’in geçen ay bazı stablecoin’leri kendinin ihraç ettiği stablecoin‘ine dönüştürmeye başlamasının ardından sürekli olarak rekor tazeliyor.

Dev kripto para borsası, ayrıca Avrupa’ya düzenleyici kontrolünde giriş yapmaya devam ediyor. Binance, geçtiğimiz Perşembe günü Güney Kıbrıs’da Kripto Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı olarak lisans aldığını duyurdu. Bundan önce, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere üç Avrupa ülkesinden lisans aldığını duyurmuştu. Binance, ayrıca Yeni Zelanda’dan da lisans almayı başardı ve ayın başında ülkede ofis açtı.

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