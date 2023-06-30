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Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in Mart ve Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, dev kripto para piyasasında işlem yapan kurumsal müşterilerin önümüzdeki yıl ve özellikle sonrası için kripto paralara olumlu hatta iyimser baktıklarını gösteriyor.

Binance’in Araştırmasından Dikkat Çeken Rakamlar

Binance Research ve Binance VIP & Institutional ekipleri tarafından yürütülen araştırma kapsamında, 31 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında 208 müşterinin katıldığı bir anket gerçekleştirildi. Araştırma notuna göre ankete katılanların yarısından fazlasının (yüzde 52’si) yönetimi altında 25 milyon doların altında, yüzde 22,6’sının ise yönetimi altında 100 milyon doların üzerinde varlık bulunuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 63,5’i önümüzdeki yıl için kripto para piyasasına olumlu baktıklarını belirttileri. Katılımcılarının büyük çoğunluğu ise kripto para piyasası konusunda uzun vadede iyimser. Buna göre katılımıcıların yüzde 88’i ise önümüzdeki on yıl için kripto para piyasası konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Anket ayrıca geçtiğimiz yıl piyasayı vuran olumsuz gelişmelere rağmen katılımcıların kripto para yatırımlarını korumaya devam ettikleri şeklinde çarpıcı bir bilgi ortaya koyuyor. Kurumsal yatırımcıların yüzde 47’si geçtiğimiz yıl kripto para yatırımlarını korurken, üçte birinden fazlası yatırımlarını artırdı. Sadece yüzde 4,3’ü önümüzdeki 12 ay içinde kripto paralara ayırdıkları fonları azaltmayı planladıklarını söyledi.

Kurumsal müşteriler, bu ayın başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e dava açarak düzenleyici baskısını artırmasını ve geçen yıl başlayan ayı piyasasının devam etmesine rağmen Binance’in anketinde olumlu bir tavır göstermeleri pozitif bir gelişme olarak yorumlandı.

Kurumsal Yatırımcıların Favorisi Altyapı Projeleri

Öte yandan yatırımcıların yatırım yapma konusunda ilgilendikleri alanlar arasında başı yüzde 54’ü altyapı projeleri çekiyor. Araştırmaya katılanların sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 44’ü Layer 1 (Katman 1) ve Layer 2 (Katman 2) projelerini takip ediyor.