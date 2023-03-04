Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımında lider kripto para borsası Binance tarafından desteklenen bir oyun altcoini, merakla beklenen kripto projesi Shibarium’a destek verdiğini açıkladı.

Shibarium’a VOXEL Desteği!

Taktik RPG oyunu Voxie Tactics’in yerel token’ı olan VOXEL, Shiba Inu (SHIB) geliştiricisi Shytoshi Kusama’nın diğer tüm kripto para projelerini kapsayan merkezi olmayan bir Shibarium yaratma vizyonunu desteklediğini açıkladı. VOXEL, Shibarium hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Voxel X Network’ün, Shytoshi Kusama’nın tüm projeleri memnuniyetle karşılayan merkezi olmayan bir Shibarium vizyonunu tamamen desteklediğini duyurmaktan gurur duyuyoruz… Voxel X, listedeki 75’ten fazla güçlü ortağımızla Shibarium’u aktif olarak tanıtacak.

Bununla birlikte oyun platformu VOXEL’in Shibarium ağının bir parçası olmak adına başvuruda bulunduğu iddia ediliyor. Ancak mevcut projelerini Shibarium’da başlatmayı planlayıp planlamadıkları veya yeni bir geliştirme üzerinde çalışıp çalışmadıkları hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

VOXEL Başarıları!

Geçtiğimiz ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Coinbase, Polygon (MATIC) ağı üzerinden VOXEL desteğini kullanıma sunduğu bildirmişti. Yaklaşık bir yıl önce kripto para borsası Binance’in girişim sermayesi kolu Binance Labs, Voxies Tactics’in arkasındaki geliştirici firma olan AlwaysGeeky Games’e 1,1 dolar yatırım yaptığını duyurmuştu.

Shibarium, Polygon ve Optimism’e (OP) benzer şekilde, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) ağının üzerine inşa edilmiş bir Layer-2 protokolü. Bu haftanın başlarında Shiba Inu ekosistemi, projeyle ilgilenen herkese açık olan “Shibarium’a Katılın” portalını başlatmıştı. Ayrıca Shytoshi Kusama’ya göre portal şimdiden büyük bir ilgiyle karşı karşıya ve binlerce geri dönüş aldı. Shiba Inu geliştiricisi Shytoshi Kusama, yatırımcılar tarafından bir süredir beklenen ve Vovel X Network’ünde desteğini açıkladığı Shibarium projesinde sonlara yaklaşıldığını ve piyasaya sürüleceği zamanın yaklaştığını duyurmuştu.