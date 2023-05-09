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Dev kripto para borsası Binance, BRC-20 token’larının toplam piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaşırken Bitcoin Ordinal‘leri için destek sunmaya hazırlanıyor. Kripto para borsası, müşterilerinin Mayıs ayının sonuna kadar harici bir cüzdana gerekmeden Bitcoin Ordinal’lerinin ticaretini yapabileceğini açıkladı.

Bitcoin Ordinal’leri Binance NFT Pazar Yerine Geliyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, BRC-20 token’larının piyasa değerini 1 milyar dolara yaklaştıran memecoin çılgınlığının ortasında hızla gelişim gösteren Bitcoin Ordinal’leri piyasasına girmeye hazırlanıyor. Kripto para borsası, Binance’in çoklu Blockchain ekosistemini daha da büyütmek ve genişletmek amacıyla NFT pazar yerinin Mayıs ayının sonundan itibaren Bitcoin Ordinal’leri için destek sunmaya başlayacağını duyurdu.

Kripto para borsasından yapılan açıklamada, Binance müşterilerinin ayrı bir Bitcoin cüzdanı kullanmalarına gerek kalmadan Bitcoin Ordinal’lerini alıp satabilecekleri belirtildi. 100 milyondan fazla aktif kullanıcısının bulunduğunun belirttiği Binance’in son açıklamasının halihazırda güçlü alım satımla karşı karşıya olan Bitcoin Ordinal’lerinin işlem hacmini artıracağı değerlendiriliyor.

Binance’in Ürün Müdürü Mayur Kamat, “Bitcoin kriptonun kendini kanıtlamış varlığıdır. Bitcoin Ordinal’lerini Binance NFT pazar yerimize getirecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.” dedi.

BRC-20 Token’larının Piyasa Değeri 1 Milyar Dolar Seviyesine Yaklaştı

Bitcoin Ordinal’lerin desteğiyle Bitcoin Blockchain’i üzerinde oluşturulan BRC-20 token’larının toplam piyasa değeri 900 milyon doları aşarak 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

BRC-20 kullanılarak yaratılan token’ların çoğunluğu, 8 Mayıs itibariyle tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 525 milyon dolar olan Ordinals‘in (ORDI) başını çektiği memecoin‘ler oldu. Öte yandan Gate.io, ORDI token’ını listeledi ve böylece en değerli BRC-20 token’ını listeleyen ilk merkezi kripto borsası olmuş oldu.

BRC-20 kullanılarak yaratılan diğer memecoin‘ler arasında meme, domo ve nals yer alıyor.